Le responsabilità più rilevanti sul centro siderurgico di Taranto sono da imputare ai governi Conte 1, Conte 2 e Draghi; esecutivi che hanno creato le condizioni per distruggere integralmente tutte le possibilità di sopravvivenza del centro siderurgico. L’ex ministro Di Maio e l’ex senatrice Lezzi sono responsabili di quel contenzioso generato da Arcelor Mittal; sono due responsabili chiave di ciò che, pur con un lavoro encomiabile degli attuali commissari, non è stato più possibile recuperare in termini produttivi.

Oggi, anche dopo questo ennesimo incontro tra il governo e i sindacati, bisogna avere il coraggio di evitare una serie di ulteriori errori: illudersi di coinvolgere possibili cordate imprenditoriali senza una reale copertura della componente pubblica; illudersi di una copertura pubblica limitata e non garantita nel tempo; sottovalutare le risorse destinate alla Cassa Integrazione Guadagni; sottovalutare il fatto che l’emergenza legata al centro siderurgico coinvolge l’intero sistema produttivo dell’acciaio in Italia; sottovalutare il fatto che l’emergenza legata al centro siderurgico coinvolge un sistema territoriale vastissimo e quindi diventa essenziale una Intesa Generale Quadro con la Regione Puglia; ricordare, infine, che la chiusura del centro siderurgico comporta costi elevatissimi e sempre sottovalutati.

Tutto questo dovrebbe superare la logica degli schieramenti e dovrebbe coinvolgere, in modo trasversale, l’intero Parlamento. Occorre che con la massima urgenza si produca un ordine del giorno, sempre da parte del Parlamento, in cui si chieda al governo che, attraverso un Decreto Legge, sia possibile assicurare: una quota percentuale del PIL per almeno sette anni (una percentuale pari almeno allo 0,2%) per il rilancio del processo produttivo di acciaio nel Paese; una procedura che sostenga possibili forme di Partenariato Pubblico Privato e quindi consenta anche il ricorso allo strumento del “canone di disponibilità” in modo da frantumare nel tempo l’esigenza di risorse; una quota dello stanziamento pubblico sia destinata alla messa in sicurezza dell’intero hinterland tarantino; una quota che garantisca nel tempo la CIGS.

Difficilmente queste sollecitazioni saranno prese in considerazione, e tra un mese ci sarà sicuramente il settantacinquesimo incontro con i sindacati. Anche in presenza di una bomba sociale drammatica e che forse non è stata capita. Forse dobbiamo sperare che l’attuale maggioranza e l’attuale opposizione capiscano che una sottovalutazione di questa emergenza, in questo ultimo anno di legislatura, non solo è pericolosa ma genera un forte crollo del consenso. Una conseguenza che riguarderà anche le opposizioni, perché quello che stiamo vivendo trova origine proprio nell’assurda gestione di governi passati.

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Ercole Incalza