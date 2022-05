Medico preso a schiaffi perché il paziente, arrivato da pochi minuti al pronto soccorso in seguito a un incidente stradale, si lamenta del tampone Covid, obbligatorio per accedere nelle strutture sanitarie. “Mi fa male“, questa la brillante risposta fornita dall’uomo dopo essere stato sottoposto al test dai sanitari.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 22 maggio all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. A denunciare l’episodio l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Dopo le lamentele del paziente, sono arrivati in suo aiuto tre uomini che in poco tempo invadono l’area del codice rosso e sferrano uno schiaffo in pieno volto al medico che cade a terra.

Violenza gratuita prontamente denunciata dal professionista (dopo essersi fatto refertare) alle forze dell’ordine. “Fermate questa ondata di violenza prima che altri colleghi incrocino le braccia, l’esodo è già iniziato e non ve ne siete accorti, resterete senza assistenza sanitaria” avverte il dottor Manuel Ruggiero presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano