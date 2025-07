Grande successo su RAI 1 per il docufilm “Falcone e Borsellino – Il fuoco della memoria”, diretto da Ambrogio Crespi e promosso da RAI Documentari, trasmesso in occasione del 33° anniversario della strage di Via D’Amelio.

Il docufilm, andato in onda in seconda serata, ha registrato l’8,8% di share con quasi 400.000 telespettatori, superando nettamente la prima serata di La7, che con uno speciale dedicato a Paolo Borsellino si è fermata al 3,2% di share. Un risultato significativo, che conferma la forza di una narrazione capace di toccare il cuore del pubblico e di riportare alla luce temi fondamentali per la memoria collettiva del Paese. L’opera si distingue per l’intensità del racconto e per il valore delle testimonianze raccolte. Centrale è la presenza di Fiammetta Borsellino, che ripercorre la figura del padre Paolo insieme a un gruppo di studenti del DEMS – Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Palermo, in un dialogo profondo e generazionale sul senso della giustizia e sul valore della memoria.

Accanto a lei, le voci di Pietro Grasso, Giuseppe Di Lello, Carmelo Canale, oltre ad altre importanti testimonianze di magistrati, giornalisti, forze dell’ordine e persone che hanno vissuto da vicino la stagione delle stragi. Il docufilm offre anche un ritratto intenso di Giovanni Falcone, uomo di intuizione e coraggio, e ricorda con rispetto e commozione Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Falcone, anch’ella vittima della strage di Capaci. Un omaggio doveroso è dedicato a tutti gli agenti della scorta caduti nell’adempimento del proprio dovere: Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Attraverso immagini di repertorio, interviste autentiche e ricostruzioni suggestive, il docufilm restituisce la dimensione umana e civile dei due magistrati, e si afferma come uno strumento di riflessione per le nuove generazioni. Il docufilm è ora disponibile su RaiPlay

