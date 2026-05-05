In una città abituata a vedere il prodotto finito, una nuova realtà decide di fare l’opposto: mostrare ciò che normalmente resta invisibile. Farenella, brand di borse artigianali Made in Italy nato a Napoli, inaugura la propria bottega produttiva aprendo le porte al pubblico. L’open day è in programma per sabato 9 maggio in via Ferrante Loffredo 18.

Non uno showroom, ma un luogo di lavoro reale, dove ogni borsa prende forma tra materiali, mani e tempi lenti. L’iniziativa nasce da una domanda semplice: cosa succede prima che un prodotto diventi “prodotto”? Per la prima volta, il processo creativo e produttivo del brand diventa accessibile: lo spazio sarà visitabile e racconterà da vicino le fasi di lavorazione, dalla progettazione alla realizzazione finale.

L’apertura segna un momento atteso anche dalla community che negli ultimi anni ha seguito il percorso del brand. “È arrivato quel momento. Quello che, in fondo, stavamo aspettando insieme”, raccontano i fondatori. “La bottega apre, per davvero, e vogliamo che chi entra possa vivere ciò che facciamo ogni giorno: guardare da vicino, toccare i materiali, respirare il lavoro artigianale”.

Durante la giornata inaugurale, tra le 12 e le 15, sarà presentata una nuova borsa in edizione limitata, realizzata interamente in bottega in pochi pezzi, secondo la filosofia produttiva del brand. L’esperienza sarà accompagnata da due presenze legate al territorio e alla storia del progetto: la musica di DNApoli, realtà nata negli stessi spazi anni fa, e il food di Salumeria Malinconico, espressione di una Napoli autentica e contemporanea.

“Abbiamo deciso di non nasconderci dietro il prodotto finito. Vogliamo che chi entra capisca davvero cosa significa fare artigianato oggi a Napoli”, dichiarano i fondatori. L’apertura si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del Made in Italy contemporaneo, che non si limita alla tradizione ma la reinterpreta attraverso design, identità e trasparenza produttiva. L’evento inaugurale sarà un primo accesso esclusivo alla bottega, con la presenza di ospiti del mondo creativo, culturale e digitale.

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