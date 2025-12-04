“In linea con il massimo rigore e senso di correttezza con cui ho sempre svolto il mio incarico, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettrice del College of Europe e di Direttrice della European Union Diplomatic Academy”. E’ quanto annuncia in una nota la rettrice del Collegio d’Europa, Federica Mogherini, dopo l’indagine sulla presunta frode negli appalti tra Seae e l’istituzione accademica che la vede indagata (non condannata, ndr). Nei giorni scorsi (2 dicembre) l’ex ministra del governo Renzi è stata fermata dalla polizia belga e interrogata per ore (dove ha ribadito la propria azione trasparente), prima di essere rilasciata nella notte perché “non sussistono pericolo di fuga”.

Mogherini, già Alto rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera, è stata coinvolta nell’inchiesta dell’Eppo, la Procura europea insieme a due collaboratori. L’accusa riguarda presunte irregolarità nell’appalto per la nascita della nuova Accademia diplomatica dell’Ue.

“Sono certa – scrive Mogherini nella nota dove annuncia il passo indietro – che la comunità del College continuerà sul percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi meravigliosi cinque anni. Sono orgogliosa – continua – di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grata per la fiducia e il supporto che studenti, docenti, staff e alunni mi hanno dimostrato”. Poi conclude: “È stato un onore e un piacere servire la comunità del College e la sua missione”.

