Sospetta frode in appalti pubblici relativa relativa alla formazione finanziata dall’Ue per i giovani diplomatici. Con questa accusa Federica Mogherini, l’ex Alta rappresentante dell’Ue (in quota Pd) e attuale rettrice del Collegio d’Europa, è tra le persone fermate a Bruxelles nell’ambito dell’indagine che ha visto scattare questa mattina delle perquisizioni al Servizio per l’azione esterna dell’Ue (Seae) e al Collegio d’Europa a Bruges.

Stando a quanto riferiscono i quotidiani belgi, le perquisizioni, condotte su richiesta della Procura europea (Eppo) e approvate dal giudice istruttore, sono state eseguite dalla polizia Polizia federale belga. Sarebbero tre le persone fermate, tra cui la stessa Mogherini e Stefano Sannino, ex segretario generale del Servizio europeo di azione esterna e attuale direttore generale della Dg Mediterraneo della Commissione europea. La terza persona fermata sarebbe un manager del Collegio d’Europa.

I fatti contestati risalirebbero al periodo 2021-2022 e, secondo la Procura europea, i reati ipotizzati sarebbero “frode nell’aggiudicazione di appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale”.

Come ricorda Le Soir, la Procura europea (Eppo), istituita nel 2021, è un organismo indipendente dell’Ue incaricato di contrastare le frodi ai danni dei fondi Ue e qualsiasi altro reato che leda i suoi interessi finanziari (corruzione, riciclaggio di denaro, frode transfrontaliera in materia di Iva). Questo organismo sovranazionale ha l’incarico di indagare, ma anche di perseguire e di assicurare alla giustizia i responsabili di tali reati, un nuovo potere che non ha l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf).

Mogherini, 52 anni, è stata Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea nella Commissione Juncker dal 1º novembre 2014 al 30 novembre 2019. In precedenza è stata ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 22 febbraio al 31 ottobre 2014 nel governo Renzi e deputata per due legislature.

