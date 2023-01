“Innanzitutto possiamo dire che non l’hanno mai trovata”. Breve pausa, poi Fedez scoppia a ridere senza riuscire a trattenersi. Non si capisce nemmeno tanto cosa abbia fatto ridere così tanto il rapper, ma il fatto ha subito scatenato la polemica e il polverone social.

L’episodio durante la diretta di “Muschio Selvaggio”, il podcast condotto dall’artista e da Luis Sal. Mentre si parlava della serie Netflix “Vatican Girl” sulla drammatica storia della scomparsa della “ragazza con la fascetta” che all’epoca aveva 15 anni, Fedez ha fatto la battuta infelice: “Innanzitutto possiamo dire che non l’hanno mai trovata”, ha detto il rapper. Poi è scoppiato a ridere forse pensando di scherzare sullo spoiler del finale della fiction, con una frase risultata fuori luogo. Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, che era ospite del programma, nell’imbarazzo ha provato a esclamare “questo è black humor”. Ma la risata era partita ed esplodeva irrefrenabile. Fedez ha iniziato a ridere di gusto rimanendo tuttavia l’unico al tavolo a farlo. L’uscita imbarazza anche l’amico Luis, che resta impietrito esattamente come Nuzzi.

La risata di Fedez continuava a riecheggiare e Nuzzi serissimo ha aggiunto: “Il Black Humor è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”. Interviene Luis che rivolgendosi a Nuzzi dice: “Deve mantenere una poker face in questo momento”. A quel punto il rapper si ferma e chiede scusa, ma in modo non troppo convinto perché ribadisce: “Mi faceva troppo ridere”. Un dramma, quello di Emanuela Orlandi, che dura da 40 anni e recentemente tornato sotto i riflettori per la serie tv Netflix e per le recenti rivelazioni. La tragedia di una giovane scomparsa di cui la famiglia ha completamente perso le tracce e per cui non si dà pace. Una storia drammatica che non ha fatto ridere il web che subito si è scatenato con una pioggia di critiche.

“Tristezza infinita, perché da ridere non c’è proprio niente”, scrive un utente su Twitter. “Io direi che per Fedez vale la frase che certe volte è meglio tacere e sembrare stupidi”. “mi spiegate perché dovrebbe far ridere? Cioè, mi manca qualche elemento (spero) oppure è stata letteralmente una cosa agghiacciante?”, scrive ancora un altro utente. E ancora: “Fedez, padre di due bellissimi bimbi, come fa a non immedesimarsi nell’infinito dolore che colpisce le famiglie delle persone scomparse a cui manca persino la “possibilità” di piangere su una tomba? Dovrebbe smettere di ridere e chiedere scusa alla famiglia di Emanuela Orlandi”. “Io Fedez lo apprezzavo come cantante, poi ho iniziato ad apprezzarlo come uomo. Fa tante iniziative e attività lodevoli, ha commesso molti errori e ho provato sempre a vedere il suo ‘lato buono’. Ma stavolta è indifendibile”.

