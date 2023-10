“Senza i donatori di sangue oggi non sarei qui“. Sono le parole di Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, all’uscita dall’ospedale Fatebenefratelli dove è stato dimesso nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre. Il rapper ha lasciato la struttura sanitaria insieme alla moglie Chiara Ferragni e al padre Franco Lucia dopo otto giorni di ricovero per emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale. I valori del sangue sono migliorati dopo l’emorragia intestinale causata dalle ulcere e gli otto giorni di ricovero.

“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui”. Queste le sue prime parole rilasciate ai giornalisti presenti. Il rapper è uscito mano nella mano con la moglie Chiara Ferragni, accompagnato dal suo staff. ”Sto bene -ha detto ai cronisti -. Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo, ma sto bene, vi ringrazio”. Poi poco prima di salire in auto ha aggiunto: ”Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicina”.

Poco dopo sui social i Ferragnez hanno pubblicato una foto delle mani di Fedez, con ancora indosso il braccialetto dell’ospedale, di Chiara Ferragni, dei due figli e della zampa del cane. “Grazie di tutto l’affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia. Grazie, grazie, grazie”, ha aggiunto Chiara Ferragni.

A Sky tirano un grande sospiro di sollievo dopo essere stati in ansia per la sua salute anche in vista delle dirette di X Factor che andranno in onda dal 26 ottobre. Se le condizioni fisiche lo permetteranno, Fedez sarà presente regolarmente al suo posto. Sempre in giornata J-Ax aveva rispedito al mittente le voci su una possibile sostituzione del rapper tra i giudici: “Io non so chi mette in giro ste voci. Ma visto che non smentiscono loro, ci penso io. Non sostituisco Fedez a XFactor Italia. Ps. Rimettiti presto Fede”

