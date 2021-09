Scorre ancora sangue nella notte di Napoli. Un 19enne incensurato, residente al borgo Sant’Antonio Abate a Napoli, si trova attualmente ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini con 15 ferite da arma da taglio non profonde, ricoverato in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Il giovane è stato ferito da un uomo, non ancora identificato e per cause ancora da stabilire, nella serata di venerdì. Il fatto è avvenuto, scrive l’Ansa, in piazza Santa Maria della fede, a Napoli.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, allertati ieri sera da una telefonata al 112. I militari della Compagnia Napoli Centro hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

(in aggiornamento)

