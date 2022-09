Altro che cibo tropicale o ricambi per biciclette. Il 37enne fermato dai carabinieri a Casoria, all’altezza dello svincolo autostradale, trasportava all’interno della sua auto un quantitativo impressionante di droga, ben 231 chili di hashish pronti per finire sul mercato delle piazze di spaccio.

A finire in manette detenzione di droga a fini di spaccio un 37enne incensurato di Nocera, fermato dai militari dell’Arma per un controllo di routine. Carabinieri che si sono insospettati quando l’uomo, aprendo il finestrino, ha fatto uscire dall’abitacolo una forte puzza di naftalina.

I controlli effettuati hanno fatto emergere immediatamente il quadro: nell’auto c’erano sette pacchi di iuta sigillati, con la naftalina come “trucco” per evitare eventuali controlli di cani anti-droga. Aperti i sacchi, i militari hanno trovato al loro interno sette cartoni identici, tutti riportanti la scritta “136 + BMX”, come le note biciclette. All’interno quindi la scoperta della droga, nascosta in dei panetti che riportavano in copertina le foto di cibi esotici come l’avocado.

Il 37enne alla guida del veicolo è stato trasferito in carcere mentre sono in corso indagini da parte dei Carabinieri sull’origine di quell’hashish che venendo al grammo sui 9/10 euro avrebbe fruttato più di due milioni di euro.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni