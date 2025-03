Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con l’iniziativa “La mimosa che ti fa volare” il gruppo campano Viaggia Quasi Gratis ha offerto 200 mimose, di cui 100 con biglietti contenenti premi imperdibili. Queste sono state distribuite in 3 punti strategici di Napoli alle donne di passaggio. Il format realizzato è stato quello di un vero e proprio itinerario di viaggio, con tappe in via Toledo, sul Lungomare di Mergellina e in Piazza Nazionale.

Per ogni mimosa è stato allegato un bigliettino in cartonato a forma di etichetta per il bagaglio da viaggio. Su 100 di queste etichette erano stampati i testi che indicavano i premi da poter riscattare nelle sedi del gruppo Viaggia Quasi Gratis. I regali e le mimose distribuite alle donne napoletane sono stati particolarmente apprezzati. Tre fortunate vincitrici hanno ricevuto un viaggio in regalo, mentre altre hanno ottenuto un bonus per una cena gratuita per due persone presso Gate20 Burger Tour, la catena di ristorazione a tema viaggio del gruppo Viaggia Quasi Gratis.

Inoltre, molte altre donne hanno potuto usufruire di un buono da €25 a €50, spendibile per la prenotazione di un viaggio in tutte le 7 sedi del gruppo di agenzie Viaggia Quasi Gratis. Le 200 mimose sono state trasportate in giro per Napoli con una valigia tematizzata, grazie al lavoro di un’attrice vestita da hostess. Quest’azione è stata fortemente voluta dai fondatori del gruppo, Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello, che hanno voluto sottolineare la forte e distintiva carica lavorativa che emana il ruolo della hostess nel mondo del turismo. Questa figura, infatti, si è storicamente affermata come rappresentante professionale dell’immagine delle compagnie aeree, capace di coniugare competenze tecniche e un forte impegno umano e di leadership.

L’idea è stata sviluppata dal gruppo Viaggia Quasi Gratis che vanta alcuni valori aziendali che fanno la differenza nel mercato del lavoro per le donne del sud Italia. Ad oggi, infatti, il gruppo conta 54 dipendenti, di cui 44 donnee 10 uomini, esaltando così l’inclusività di genere. Inoltre, offrendo contratti stabili a tutti i livelli professionali, insieme a premi e bonus costanti, con l’obiettivo di stimolare il personale aziendale ed eliminare qualunque condizione di burnout e stress lavorativo.

L’iniziativa per la Giornata Internazionale della Donna di Viaggia Quasi Gratis non si limita solo all’itinerario di viaggio personalizzato per le donne. Il gruppo ha, inoltre, voluto offrire altre 500 mimose con voucher regalo per le donne che hanno deciso di cenare nelle sedi di Gate20 Burger Tour il giorno 8 marzo 2025. Infine, nella stessa giornata, altre 300 mimose sono state distribuite come buon augurio alle donne viaggiatrici in tutte le 6 agenzie del gruppo Viaggia Quasi Gratis.

© Riproduzione riservata

Redazione