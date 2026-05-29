Nel nuovo grande equilibrio geopolitico globale, l’energia è tornata a essere molto più di una questione industriale o ambientale. È diventata una leva di sicurezza nazionale, un fattore di competitività economica e, sempre di più, una misura concreta della libertà strategica di un Paese. È dentro questo scenario che Lecce ha ospitato dal 28 al 30 maggio la XIV edizione del Festival dell’Energia, intitolata significativamente “Energia e Libertà. L’Europa alla prova del futuro”, appuntamento che negli anni si è trasformato in una delle principali piattaforme italiane di confronto tra istituzioni, imprese, ricerca, finanza e mondo dell’informazione sui grandi temi della transizione energetica. Promossa da UTOPIA e ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, la manifestazione è tornata per il secondo anno consecutivo nel capoluogo salentino e lo ha fatto in una fase storica in cui il tema dell’approvvigionamento energetico è diventato centrale per la tenuta economica e politica europea.

La cornice internazionale spiega il peso politico assunto dal Festival 2026. Negli ultimi anni l’Europa ha sperimentato contemporaneamente la fragilità delle proprie dipendenze energetiche e la necessità di accelerare la transizione. Prima la guerra in Ucraina, poi le tensioni nel Mar Rosso e in Medio Oriente, infine la crescente competizione globale sulle tecnologie strategiche hanno reso evidente che il tema energetico non riguarda soltanto la sostenibilità climatica, ma anche la capacità di un sistema industriale di restare competitivo. Il prezzo dell’energia è tornato a incidere direttamente sulla produttività industriale, sull’attrazione di investimenti esteri e sulla stabilità economica dei Paesi europei. Non è un caso che il Festival abbia scelto di legare il concetto di energia a quello di libertà. Perché oggi libertà energetica significa ridurre vulnerabilità geopolitiche, aumentare autonomia produttiva e garantire continuità industriale in un contesto internazionale sempre più instabile.

A Lecce si ritrovano ministri, istituzioni europee, grandi utility, operatori infrastrutturali, industria tecnologica ed esperti internazionali. E la partecipazione nutrita dei massimi esponenti del settore, a vari livelli, si spiega perché mai come in questo momento è necessario un confronto su questi temi: il Festival arriva infatti in una fase in cui l’Italia si trova davanti a un paradosso energetico sempre più evidente. Da un lato il Paese resta tra i più esposti in Europa alla volatilità dei mercati internazionali del gas; dall’altro è anche uno dei mercati che più rapidamente stanno attirando investimenti nelle infrastrutture per la transizione. Il sistema italiano delle rinnovabili continua infatti a crescere: nel 2025 il fotovoltaico ha raggiunto livelli record, mentre aumentano investimenti in accumuli, reti, biometano, eolico offshore e sistemi di flessibilità energetica. Parallelamente cresce anche l’interesse internazionale verso il mercato italiano. Al Festival sono intervenuti non a caso gruppi energetici globali e investitori impegnati nello sviluppo di grandi infrastrutture per storage e rinnovabili, segno di come l’Italia venga ormai considerata un hub strategico nel Mediterraneo per la nuova geografia energetica europea.

Il Mediterraneo, del resto, è uno dei grandi temi trasversali dell’edizione 2026. La ridefinizione delle rotte energetiche globali ha riportato il Sud Europa al centro delle strategie infrastrutturali continentali. Gasdotti, interconnessioni elettriche, terminali Gnl, corridoi per l’idrogeno e nuove reti di trasmissione stanno ridisegnando il ruolo geopolitico dell’area mediterranea. In questo quadro l’Italia può giocare una funzione cruciale come piattaforma di connessione tra Europa, Africa e Medio Oriente. Ma per trasformare questa centralità geografica in vantaggio economico serve accelerare sulla capacità autorizzativa e sulla realizzazione delle infrastrutture. Ed è proprio qui che il Festival dell’Energia si intreccia con uno dei nodi più delicati della competitività italiana: la semplificazione burocratica. Negli ultimi anni il problema non è stato tanto la mancanza di capitali o tecnologie, quanto la difficoltà di trasformare i progetti in cantieri operativi. Molti investimenti nelle rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo restano infatti bloccati tra iter autorizzativi lunghissimi, conflitti di competenze, ricorsi amministrativi e incertezza normativa. Una situazione che rischia di rallentare proprio nel momento in cui la sicurezza energetica europea richiede rapidità di esecuzione. La sfida non è più soltanto produrre energia pulita, ma riuscire a renderla disponibile, stabile e distribuibile nel sistema industriale.

Per questo a Lecce il confronto non riguarderà soltanto le fonti energetiche, ma l’intera architettura del nuovo modello industriale europeo. Il tema degli accumuli sarà centrale, così come quello dell’intelligenza artificiale applicata ai consumi energetici e ai data center, destinati a diventare uno dei principali fattori di crescita della domanda elettrica globale. Si discuterà di economia circolare, nuove filiere industriali, reti intelligenti e innovazione tecnologica. Ma anche del ritorno del nucleare nel dibattito europeo. Non più come alternativa ideologica alle rinnovabili, ma come possibile fonte programmabile a basse emissioni capace di rafforzare la stabilità del sistema elettrico. Non a caso tra i protagonisti della manifestazione figura anche Sogin, impegnata nel decommissioning nucleare italiano e ormai riconosciuta a livello internazionale nelle attività di smantellamento e gestione dei rifiuti radioattivi.

La vera questione, però, resta politica e strategica. Come ha sottolineato Alessandro Beulcke, fondatore e direttore del Festival, “l’energia non è un tema come gli altri: incide sul futuro, sulla sicurezza e sugli equilibri tra Paesi”. Ed è probabilmente questa la chiave più interessante del Festival 2026. L’idea che la transizione energetica non possa più essere affrontata come un semplice dossier ambientale, ma come una grande politica industriale europea. Una politica che riguarda la manifattura, la sovranità tecnologica, il costo dell’energia per le imprese, la capacità di attrarre investimenti internazionali e la costruzione di nuove competenze.

Il titolo scelto per questa edizione — “Energia e Libertà” — fotografa dunque un passaggio storico preciso. Oggi libertà significa poter decidere quanto dipendere dai mercati esterni, quanto essere vulnerabili agli shock geopolitici e quanto velocemente costruire un sistema produttivo capace di reggere la competizione globale. In questo scenario il Festival dell’Energia non rappresenta soltanto una manifestazione di settore. Diventa il luogo simbolico di un confronto più ampio sul futuro industriale europeo. Perché la transizione energetica non si misurerà soltanto sugli obiettivi climatici raggiunti, ma sulla capacità dell’Europa di trasformare sicurezza energetica, innovazione e autonomia strategica in crescita economica e libertà politica.

© Riproduzione riservata

Alessandro Caruso