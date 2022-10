Voleva incontrarlo per provare a chiarire dissidi familiari ma la situazione è degenerata non appena il figlio di 17 anni è entrato in casa. L’ha prima preso a schiaffi, poi con un coltello l’ha ferito di striscio al collo mentre il giovane stava scappando dall’appartamento.

E’ quanto accaduto nella serata di venerdì 28 ottobre nel centro storico di Napoli. A denunciare l’accaduto la stessa vittima accompagnata dalla madre. Il giovane si è presentato in Questura e ha raccontato che poco prima si era recato a casa del padre che lo aveva chiamato per parlare ed è stato aggredito.

I poliziotti hanno individuato e denunciato l’uomo, un 57enne, per lesioni aggravate e porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Gli agenti hanno effettuato un controllo nell’abitazione dove hanno trovato, nella tasca di una giacca, un coltello con la lama lunga 7 centimetri.

Il figlio si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini dove è stato assistito dai sanitari. Ha riportato cinque giorni di prognosi, salvo complicazioni, per escoriazioni alla mandibola sinistra.

