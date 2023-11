Hanno provocato la morte di 240.000 polli per perpetrare un furto notturno di cavi di rame all’interno dello stabilimento Fileni.

Il fatto è accaduto nelle campagne di Jesi, dove i ladri prima di entrare in azione hanno deciso di scollegare l’alimentazione elettrica che alimentava anche l’impianto di ossigenazione in uno dei 16 enormi capannoni utilizzati per l’allevamento di polli. Così, l’assenza di elettricità ha provocato la morte per asfissia di ben 240.000 volatili.

Ladri in fuga

I fatti sono accaduti due settimane fa, ma ne è stata data notizia soltanto ieri dal Corriere Adriatico. I carabinieri di Jesi stanno conducendo un’indagine per individuare i responsabili di questo raid avvenuto nello stabilimento di uno dei principali marchi del settore delle carni avicole, noto per la sua produzione biologica. I ladri sono comunque riusciti a rubare alcuni cavi di rame da uno dei capannoni e successivamente a fuggire.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco