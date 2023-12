L’atmosfera natalizia si diffonde anche attraverso lo schermo televisivo, con una programmazione speciale dedicata ai film caratteristici delle festività. Dai classici intramontabili ai più recenti film a tema natalizio e dedicati ai più piccoli, ecco la programmazione televisiva di domenica 24 e lunedì 25 dicembre. E in prima fila non poteva mancare il grande classico: “Una poltrona per due”.

Domenica 24 dicembre

Rai 1: alle ore 21:35 Remi (La storia di un’orfanello affidato al signor Vitalis, un misterioso musicista ambulante. Al suo fianco, affronta la vita accompagnato dal fedele cane Capi e dalla scimmietta Joli-Coeur, in un lungo viaggio attraverso la Francia).

Rai 2: alle ore 14:00 Un bacio prima di Natale, 15:30 Il mio fantasma di Natale, 17:40 Prossima fermata Natale, 21:00 Natale a Roma (Angela, guida turistica americana, viene licenziata dal suo lavoro a Roma poco prima di Natale, ma viene assunta da Oliver, affascinante imprenditore, per scoprire il cuore e l’anima della capitale). 22:40 Natale a Castle Hart.

Rai 3: alle ore 23.55 Natale in casa Cupiello.

Rete 4: alle ore 14:50 Il Conte di Montecristo, 21.25 Un amore tutto suo. 23:50 È complicato

Italia 1: alle ore 14:20 Balto, 16:05 Willy Wonda e la fabbrica di cioccolato, 19:30 Il grinch, 21:30 Una poltrona per due (Le vite di un broker e di un mendicante vengono stravolte a causa di una scommessa di due ricchi annoiati. La scommessa prevede che, entrambi i malcapitati inconsapevoli, uno dei due prenda il posto dell’altro. Una volta scoperto il crudele gioco, però, i due si organizzano per far pagare il dovuto ai due scommettitori). 23:55 I Goonies.

La 7: alle ore 21.15 Un povero ricco, 23:00 È arrivato mio fratello.

Rai 4: ore 21:20 Mr & Mrs. Smith

Rai Movie: ore 22:45 La cena di Natale

Tv 8: ore 21.35 Babbo Natale cercasi

Venti: ore 21.10 Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello

Lunedì 25 dicembre

Rai1: ore 14.05 Belle & Sebastien – L’avventura continua 15.45 Un gioioso Natale, 17.05 Natale all’improssivo

Rai 2: ore 14 Natale a passo di danza, 15:35 Il mio valzer di Natale, 19:00 In gara per Natale, 21:10 Crudelia 23:55 Il Natale di Mrs Miracle

Rai3: ore 21.20 La vita è meravigliosa.

Canale 5: ore 16:50 Un Natale da Corgi.

Italia 1: ore 14:05 Spirit, 15:50 Fred Claus, 21:30 Miracolo nella 34a strada, 23:50 La bussola d’oro

Rete 4: ore 12.25 Il Natale di Poirot, ore 14:50 La sacra famiglia, 21:10 Hachiko, 23:25 La morte ti fa bella

La 7: ore 14:00 Un povero ricco, 21:15 Tut – Il destino di un faraone

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco