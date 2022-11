Fine di ottobre e dell’ottobrata: in arrivo quattro giorni di maltempo e un calo delle temperature fino anche a dieci gradi. E i valori tornano in media con quelli della stagione in corso dopo che il mese scorso la penisola è stata attraversata da temperature anomale, fino a 3,9 gradi superiori alla media e in alcuni casi valori anche più caldi di quelli di settembre. La celebre “ottobrata” è dunque ai saluti, in arrivo precipitazioni, venti forti, nevicate e un crollo delle temperature.

A provocare la fine dell’ottobrata, un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa che da giovedì investirà l’Italia portando un’intensa perturbazione. Il meteorologo de IlMeteo.it Lorenzo Tedici ha spiegato che “il vortice colpirà tutte le regioni a partire da giovedì con piogge sul Nord-ovest per poi portarsi sul Triveneto in serata. La perturbazione proseguirà verso le regioni tirreniche in nottata, facendo peggiorare il tempo su Toscana e Lazio anche con temporali di una certa intensità”.

Precipitazioni dunque. Sulle Alpi possibili delle nevicate a partire dai 1.800, 2.000 metri d’altezza, nevicate anche abbondanti fino a quaranta centimetri. La neve potrà cadere anche sotto i mille metri sui confini a sopra i 1.500 sul resto dell’arco alpino tra venerdì e sabato. Prevista anche acqua alta a Venezia per venerdì 4 novembre. Il ciclone darà poi vita a venti di forte intensità che renderanno i mari molto mossi e agitati.

Le “precipitazioni potrebbero presentarsi anche sotto forma di nubifragio o, nel peggiore dei casi, di alluvione lampo”, ha precisato ancora Tedici. Le temperature crolleranno, di dieci gradi circa, le minime anche di più. Il cambiamento di stagione si rivelerà a partire dalla mattina di giovedì 3 novembre quando al Nord e sulle coste tirreniche centrali il cielo sarà coperto e nebbioso. Possibili piovaschi in mattinata.

La pioggia potrà interessare diverse regioni dal pomeriggio di giovedì e in particolare Toscana, Umbria, Lazio nella notte. Nubifragi su Liguria e Alpi. Sui versanti adriatici il tempo sarà più asciutto, le temperature comunque in calo. Al sud e in Sicilia continuerà a dominare l’alta pressione. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si escludono comunque dei temporali nel corso della giornata.

