Sembrerà di essere tornati in estate ma senza il picchi di calore. L’autunno è all’insegna del clima mite in Italia dove si sta assistendo a una vera e propria ‘ottombrata’, con l’anticiclone africano che come in estate avvolge tutto il bacino del Mediterraneo. Una buona notizia in previsione del caro bollette: il meteo potrebbe essere di supporto e consentire di poter rimandare ancora per qualche settimana l’accensione dei riscaldamenti.

Già da lunedì il “blocco atmosferico” fissa le temperature alte. Si tratta di un vasto campo anticiclonico che stazionerà in un’ampia zona tenendo lontane le perturbazioni e le irruzioni del freddo proveniente dal Polo Nord. Secondo IlMeteo.it, questa felice fase di stabilità sarebbe destinata a durare fino al fine settimana, quando correnti più fredde e instabili in discesa dall’Atlantico potrebbero farsi via via più invadenti provocando un lieve calo termico e anche qualche precipitazione, specie sulle regioni del Nord.

Almeno fino a giovedì continuerà a persistere il bel tempo stabile, soleggiato e caldo. Previste temperature fino a 30 gradi sulle isole maggiori con temperature vicine a quelle estive. Punte di 25-26°C si toccheranno in città come Bologna, Ferrara, Firenze e poi ancora a Roma, Bari e Napoli.

Lunedì 17. Al nord: bel tempo salvo nubi sparse in Liguria e foschie dense o nebbie in pianura. Al centro: soleggiato salvo nubi sparse sull’Alta Toscana. Al sud: bel tempo con temperature oltre la media del periodo.

Martedì 18. Al nord, possibili nebbie mattutine in pianura, poco nuvoloso altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: ampio soleggiamento.

Mercoledì 19. Al nord, nebbia al mattino sulle pianure, soleggiato altrove. Al centro: tutto sole. Al sud: prosegue la fase di assoluta stabilità atmosferica, tanto sole e clima molto mite.

Tendenza giorni successivi: fino a giovedì sole, caldo e nebbie al Nord. Venerdì piogge al Settentrione.

