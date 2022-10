È in arrivo la prima “novembrata” della storia in Italia: una parola che non esiste ma che non è detto non possa entrare presto nei vocabolari italiani. Arriverà in Italia dopo Scipione l’anticiclone di Halloween, un nuovo e vasto campo di alta pressione che continuerà a proteggere la penisola e a provocare valori fuori dalla norma.

La protagonista della stagione è infatti l’alta pressione africana. Non solo sull’Italia ma in generale in tutto il continente. Saranno insomma giornate con il sole a prevalere su tutte le regioni, il cielo sarà sereno e poco nuvoloso e le temperature saranno fino a 6-8 gradi superiori alle medie su quasi tutta Italia. Di giorno si registreranno fino a 26 e 27 gradi e tra Sicilia e Sardegna si potrà arrivare anche a 30 gradi nelle zone interne.

Ben più della tradizionale e cosiddetta Estate di San Martino, che cade intorno al 10, 11 novembre. L’eccezione sarà il ritorno delle fitte nebbie mattutine in Pianura Padana. Si legge su ilMeteo.it che dopo alcune piogge Scipione tornerà ad avvolgere il Paese si vivranno giornate come se fosse giugno. Queste anomalie rientrano nel quadro più ampio dei cambiamenti climatici, con le temperature in costante aumento in tutte le stagioni: si tratta di un trend iniziato ormai da qualche decennio (inizialmente in modo lento) e che ha subito una forte accelerata proprio negli ultimissimi anni.

Domani intanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto e a tratti nuvoloso sulle Regioni del Nord, qualche temporale e tempo in miglioramento nel pomeriggio. Al centro e in Sardegna il tempo sarà parzialmente nuvoloso sulle coste tirreniche mentre altrove sarà più soleggiato. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le Regioni del sud per la presenza costante dell’anticiclone africano.

