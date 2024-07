Quando l’arte ti conquista. A Firenze una ragazza si è arrampicata sulla statua del Giambologna per mimare un atto sessuale. Uno sfregio compiuto da una turista, molto probabilmente ubriaca, nel centro storico del capoluogo toscano. La giovane, bionda e sorridente, è salita sulla copia del Bacco (visto che la statua originale è al Museo del Bargello) in Borgo San Jacopo di Ponte Vecchio. Un’imitazione dell’atto sessuale con il bronzo le cui foto sono rimbalzate subito sui canali social, in particolare rilanciata dalla pagina Welcome to Florence. Immagini che hanno fatto scattare reazioni indignate. Ma non solo.

A Firenze ragazza sulla statua del Giambologna mima atti sessuali, Sgarbi difende la turista

A prendere le difese della turista è stato Vittorio Sgarbi, l’ex sottosegretario alla Cultura. Con un post su X ha spiegato la sua versione, commentando la notizia: “A Firenze una ragazza si è arrampicata sulla statua del Giambologna mimando un atto sessuale. Si tratta di una trasfigurazione: quando l’arte è più vera della vita. Una esaltazione amorosa. Nessun uomo reale può competere con il Perseo di Cellini. Una ragazza ubriaca compie un atto critico, non erotico”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani