Il fisco potrà vedere il saldo su un conto corrente, verificarne la disponibilità, e poi effettuare un pignoramento. È una delle misure previste nella bozza della manovra presentata dal governo, più precisamente all’articolo 23.

In pratica, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avrà accesso, “in fase stragiudiziale” tramite un “collegamento telematico diretto” alle informazioni relative ai conti di un contribuente debitore. Se individua disponibilità finanziarie e “crediti del debitore”, “l’agente della riscossione redige e notifica telematicamente, senza indugio, l’ordine di pagamento“. “La notifica dell’ordine di pagamento è effettuata, a pena di nullità, anche al debitore, non oltre trenta giorni dalla notifica al terzo” si legge nella bozza della Legge di Bilancio.

Fino ad adesso, il fisco poteva sapere solo se un contribuente avesse o meno un conto corrente. Ora avrà invece anche la possibilità di guardarlo prima di procedere con il pignoramento. La norma ha previsto comunque “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo”.

“Con questa legge di Bilancio permetteranno all’Agenzia delle Entrate di prelevare direttamente dai nostri conti correnti: una scelta che a mio giudizio lede profondamente il diritto del contribuente di difendersi dallo Stato”, ha scritto Matteo Renzi nella sua Enews, che già da mesi aveva messo in guardia da un possibile prelievo forzoso da parte del fisco.

Dopo che la bozza della manovra è circolata, sono in corso delle riflessioni sulla misura tra le parti politiche. Secondo le ultime ipotesi, potrebbe cambiare la norma con l’aggiunta di un limite. Se l’importo del credito con il fisco è sotto i 1.000 euro, non scatta il pignoramento telematico. “Per esigenze di massima tutela del debitore”, viene spiegato, “se l’importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore complessivamente a mille euro”, non scatta la procedura in base alla quale il fisco, se trova crediti del debitore nella disponibilità di uno o più operatori finanziari, notifica “telematicamente al terzo, senza indugio, l’ordine di pagamento”.

