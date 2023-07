Ancora un addio a viale Mazzini. Stavolta si tratta di Flavio Insinna, popolarissimo conduttore televisivo e amato volto de L’eredità.Insinna pare che lascerà la Rai per sbarcare negli studi di La7. Sono queste le ultime indiscrezioni lanciate da TvBlog.

Pare infatti che Insinna debba ormai ufficializzare una decisione già presa, avvenuta in seguito all’offerta ricevuta da La7 e, soprattutto, dopo la presentazione dei palinsesti Rai, quando si è visto che, dopo ben cinque anni di attività, Insinna ha dovuto lasciare il posto a Pino Insegno per la conduzione del popolarissimo quiz show.

Nel frattempo, in direzione opposta, ovvero in viaggio verso viale Mazzini, ci sarebbe Caterina Balivo, che è ormai pronta per fare il suo ritorno in Rai lasciando dunque scoperta la conduzione di Lingo, show in onda sul settimo canale.

E, dunque, i due volti tv potrebbero dare vita ad una staffetta: Balivo tornerebbe in Rai e Insinna andrebbe a condurre “Lingo”.

In ogni caso, per ora il conduttore si prepara a concludere la sua stagione con un altro progetto. Insinna condurrà infatti lo speciale Techeteche’ Show, che avrebbe dovuto andare in onda proprio verso la metà di luglio, ma che è stato slittato al 25 agosto.

Redazione