Il grande tennis torna a Napoli ben 8 anni dopo i quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Gran Bretagna. Dal 17 al 23 ottobre si svolgerà l’Atp 250 Tennis Napoli Cup. Nella entry list ci sono Lorenzo Musetti e Fabio Fognini che nel 2014 su questi campi fu protagonista di una delle partite più belle della sua carriera contro Andy Murray.

Gli incontri si svolgeranno sull’arena di Rotonda Diaz con ben 4.000 posti, e il centrale D’Avalos. In questi giorni si lavora a ritmo serrato per trasformare le superfici passando dalla classica terra rossa ad un terreno veloce. Una trasformazione che coinvolgerà anche due campi all’interno dello storico TC Napoli che verranno utilizzati per gli allenamenti. Oltre ai due italiani reduci dalla vittoria nel girone di Davis contro Croazia, Argentina e Svezia ci sarà anche Lorenzo Sonego ma la entry list vede anche altri nomi illustri. Ad iniziare da Andrey Rublev, numero 9 al mondo, gli spagnoli Carreno Busta, Bautista Agut e Davidovich Fokina, e anche il francese Monfils e l’argentino Baez protagonista e il serbo Kecmanovic.

A dirigere il torneo ci sarà Angelo Chiaiese, autentica bandiera del Tennis Club Napoli sia in campo che da capitano della squadra che in Serie A che vinse due titoli italiani nel 1999 e nel 2002 con Rita Grande: “Questa entry listi di qualità di soddisfa in pieno. Abbiamo una partecipazione di campioni in gara tra le migliori al mondo nel 2022, per quanto riguarda i tornei Atp 250. Serietà, impegno e passione stanno pagando, ma la nostra organizzazione non si ferma qui; ci impegneremo al massimo per sfruttare nel miglior modo possibile la wild card a nostra disposizione. C’è una casalla vuota da riemoire, siamo convinti di poter regalare ancora delle belle sorprese a tutti gli appassionati”.

