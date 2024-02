Davide Valsecchi non lavorerà più per Sky. Se ne dovranno fare una ragione gli appassionati di Formula 1: quando il 3 marzo si sintonizzeranno su Sky Sport per seguire in diretta la prima gara del mondiale in Bahrain, non vedranno più Davide Valsecchi, ex pilota e dal 2013 opinionista per Sky Sport F1. Valsecchi si era recentemente reso protagonista di un siparietto sessista insieme al collega Matteo Bobbi. E chissà se proprio questo episodio può aver inciso sulla decisione di Sky.

L’annuncio di Davide Valsecchi sui social: “Non lavorerò più per Sky per la F1 da questa stagione. Peccato!”

A dare l’annuncio è stato lo stesso Davide Valsecchi con un video postato sui propri canali social. “Probabilmente qualcuno di voi già lo sa. Non lavorerò più per Sky per la F1 da questa stagione. Peccato!”, il suo esordio con tono amareggiato.

Valsecchi in pista per la tv ufficiale della Formula 1

La sua esperienza all’interno del paddock però andrà avanti: “Lavorerò in alcune gare con gli inglesi di F1 TV”, ha infatti precisato Valsecchi, che quindi — durante i weekend di gara in Italia (Imola e Monza) — dovrebbe intervistare in pista i piloti per la tv ufficiale della Formula 1, sia dopo le qualifiche sia al termine della corsa della domenica.

Davide Valsecchi commenterà il mondo delle quattro ruote all’interno di un nuovo blog: “Per chi è appassionato come me ho aperto un nuovo blog, ValseMotori.it, dove parleremo di Formula 1, dei ragazzetti “terribili” della F2 e F3 e di auto” ha spiegato. Insomma, la sua storia d’amore con la Formula 1 prosegue più forte che mai.

Federica Masolin resta con qualche incursione speciale

Federica Masolin “farà ancora qualche incursione in alcuni momenti speciali della stagione” si legge nel comunicato diffuso da Sky, il nuovo tandem che si occuperà delle introduzioni alle sessioni dal paddock o dallo studio sarà formato da Davide Camicioli e da Viky Piria, giovane pilota che vanta già alle sue spalle una carriera significativa, dai kart alle monoposto, dalle GT all’esperienza da unica italiana al mondo selezionata per le WSeries.

