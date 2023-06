Non è passato inosservato il siparietto sessista tra Matteo Bobbi e Davide Valsecchi le due voci di Sky per la Formula 1. Durante il Gp di Spagna di domenica scorsa i due cronisti sportivi si sono scambiati alcune battute sessiste nel corso della diretta televisiva. “Volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel “pacchetto di aggiornamenti” se si gira” dice Bobbi invitando il collega a girarsi per osservare una ragazza di spalle. Un invito raccolto immediatamente da Valsecchi, che non solo si gira a osservare ma commenta: “Li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli”.

Al rientro in studio dopo il servizio, lo scambio sessista ricomincia. Bobbi cerca di smarcarsi e mostra alcuni segni di pentimento rendendosi forse conto di aver esagerato. Valsecchi invece rincara la dose: “Ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose”

Le scuse sui social dopo ondata di indignazione

“Mi dispiace tanto. Sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky” ha scritto Valsecchi in una storia Instagram. E lo stesso ha fatto anche il collega Bobbi: “Nonostante non fosse nelle mie intenzioni, ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone. Chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne”. Scuse accettate da Sky che ha deciso comunque di prendere provvedimenti sospendendo i due giornalisti per un Gp.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione