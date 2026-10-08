Il decalogo di Roberto Occhiuto per il centrodestra apre in Forza Italia una riflessione su ciò che il partito vuole essere e sul contributo che può dare al Paese. Le sue proposte offrono un punto di partenza per il rilancio. Per tornare a rappresentare l’area moderata, Forza Italia deve guardare oltre i propri dirigenti e gli elettori che già la votano, coinvolgendo persone, esperienze e sensibilità che oggi non trovano una voce nella politica.

Il confronto deve partire dai temi, dai valori e dall’Italia che vogliamo costruire. È così che storie diverse possono incontrarsi e dare vita a un progetto credibile. I nomi vengono dopo. Quando la difesa degli incarichi e degli equilibri interni prende il posto delle idee, un partito smette di parlare al Paese. I partiti crescono quando hanno qualcosa da proporre; si indeboliscono quando discutono soltanto di chi debba occupare quale posto.

Occhiuto affronta questioni che chiedono risposte coraggiose. Sull’immigrazione propone di tenere insieme legalità, sicurezza e ingressi regolari legati alle necessità dell’economia. Sui giovani invita a rivedere le priorità della spesa pubblica, investendo nel lavoro, negli stipendi e nella possibilità di costruirsi una vita autonoma. La proposta fiscale per gli under 35 rende concreto questo impegno. La libertà tiene insieme queste idee. Riguarda le imprese, la concorrenza e la possibilità di superare privilegi e rendite, ma anche i diritti civili e le scelte personali, fino al dovere del Parlamento di affrontare il fine vita. L’Europa e l’alleanza atlantica restano riferimenti essenziali per affrontare le grandi sfide. L’innovazione e la transizione energetica chiedono strumenti che consentano a cittadini e imprese di cogliere le opportunità del cambiamento.

La società cambia, e cambiano le domande, le aspettative e le priorità degli elettori. Anche i partiti devono saper rivedere le proprie scelte e tradurre i valori in risposte nuove. Un’identità si rafforza quando sa confrontarsi con la realtà e dare una direzione al cambiamento. Qui si riconosce l’eredità di Silvio Berlusconi. Aprire Forza Italia oltre i suoi dirigenti, rappresentare l’area moderata, far incontrare culture liberali, popolari e riformiste, promuovere libertà, impresa e opportunità: questi erano i suoi obiettivi. Rinnovarsi significa continuare a perseguirli, affrontando le condizioni e le sfide del presente. Forza Italia può e deve tornare a essere un punto di riferimento se saprà assumersi questa responsabilità. Il futuro del Paese viene prima del ruolo di ciascuno di noi. Essere fedeli agli obiettivi di Berlusconi significa avere il coraggio di portarli avanti oggi: ascoltare gli elettori, aprire il partito e offrire risposte all’altezza delle loro aspirazioni.

Pino Bicchielli* *Deputato di Forza Italia

© Riproduzione riservata

Redazione