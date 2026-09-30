Forza Italia ha vinto. La coalizione ha retto ed ha convinto. Il modello Calabria con il suo laboratorio politico ha disinnestato il populismo del Generale. Le elezioni suppletive in Calabria non rappresentavano soltanto un passaggio formale per riempire uno scranno parlamentare a Roma, ma si sono trasformate nel terreno di prova decisivo per comprendere l’evoluzione della politica italiana e il futuro del centrodestra.

Il verdetto emerso dalle urne reggine parla chiaro: la vittoria di Fabio Roscioli, candidato sostenuto dal partito azzurro, e il netto ridimensionamento della lista di Roberto Vannacci segnano un punto di svolta ideologico e strategico. Al centro di questa dinamica si erge l’asse d’acciaio formato dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto e da Francesco Cannizzaro, neocandidato sindaco e uomo forte sul territorio. Insieme hanno dimostrato come una politica di governo pragmatico, territoriale e moderato possa disinnescare l’avanzata delle sirene populiste e del mito della Sassonia.

Vannacci aveva scelto la Calabria per lanciare la prova di forza del suo movimento, spingendosi a ipotizzare per la sua lista un exploit in stile tedesco, evocando la roccaforte della Sassonia con l’ambizione di superare asticelle ben oltre il 40%. Una narrazione basata su slogan identitari, retorica d’impatto e sulla trasposizione di temi ideologici calati dall’alto. I risultati, tuttavia, hanno restituito un’immagine opposta. L’elettorato non ha risposto alle provocazioni, respingendo un modello d’incursione politica percepito come alieno rispetto ai veri problemi del territorio. Come sottolineato con tono tagliente dallo stesso Cannizzaro dopo lo scrutinio, chi era venuto con l’idea di conquistare il territorio si è scontrato con una realtà elettorale ben diversa, rimediando un secco e inequivocabile stop. La retorica dello scontro ideologico si è infranta contro il muro di una comunità che ha preferito premiare chi la regione la vive e la governa quotidianamente.

L’asse Occhiuto – Cannizzaro ha espresso radici e pragmatismo. La spiegazione di questa tenuta elettorale risiede nella sinergia politica tra Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro. Il Governatore ha impresso alla Regione una svolta pragmatica, improntata sull’attrattività degli investimenti, sulla riorganizzazione dell’amministrazione e sul rilancio delle infrastrutture. Dall’altra parte, Cannizzaro rappresenta la dimensione del consenso capillare, la presenza costante tra le persone e la capacità di trasformare le istanze locali in azione politica concreta. I due esponenti di Forza Italia hanno applicato una formula vincente: il contrasto al populismo non si fa rincorrendo i toni urlati, ma contrapponendovi la “politica del fare”. La risposta ai toni provocatori della campagna elettorale è stata guidata dall’esperienza amministrativa e dalla rivendicazione dei risultati ottenuti. Il messaggio inviato agli elettori è stato semplice: la buona amministrazione e l’appartenenza a un progetto credibile valgono più degli slogan ad effetto. ​

È innegabile quindi che il nuovo corso di Forza Italia rappresenti una guida moderata per il centrodestra e ne faccia anche da cardine strutturale. Il voto calabrese assume un significato che travalica i confini regionali, ponendosi come faro per il nuovo corso di Forza Italia a livello nazionale. In una fase storica in cui il dibattito pubblico è spesso dominato da spinte radicali, la Calabria dimostra che esiste uno spazio politico solido e vincente al centro. Forza Italia si conferma il perno insostituibile della coalizione, capace di attrarre l’elettorato moderato, imprenditoriale e riformista che cerca stabilità e competenza. L’esito delle urne segna un netto spartiacque: il centrodestra vince ed è competitivo quando mantiene un’identità distinta da velleità massimaliste o avventure personali. La vittoria a Reggio Calabria è la prova provata che la moderazione, unita a un forte radicamento territoriale, non è un limite ma il vero elemento di forza. ​ Mentre il quadro politico nazionale riflette sui nuovi equilibri di forza, la lezione calabrese appare limpida. L’asse composto da Occhiuto e Cannizzaro ha tracciato la strada per la Forza Italia del futuro: un partito capace di parlare ai territori senza cedere al folklore, forte della propria classe dirigente e centrale nell’azione di governo. ​Il tentativo di scardinare questo modello attraverso scorciatoie mediatiche o spallate populiste ha fallito il bersaglio. La fiducia dei cittadini si conquista con il lavoro sul campo, con la vicinanza ai bisogni reali e con la responsabilità istituzionale. Per il centrodestra italiano, il modello Calabria e la sinergia tra i suoi leader territoriali non rappresentano più soltanto una parentesi locale, ma la bussola strategica su cui costruire i successi di domani.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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