La politica italiana attende il responso delle elezioni suppletive di Reggio Calabria per capire se il pericolo Vannacci per il centrodestra sia realtà o solo immaginazione. Se i sabotatori del Generale pregiudicheranno la vittoria del centrodestra in un seggio considerato blindato per la coalizione, allora si realizzerà il disegno anticipato da Matteo Renzi nella celebre puntata di Pulp Podcast. Se invece il centrodestra dovesse tenere, allora lo scenario cambierebbe e i timori lascerebbero definitivamente spazio a un più legittimo ottimismo. Del resto, da quando Giorgia Meloni ha dato il via alla campagna elettorale a Bari, la musica anche nei sondaggi sta cambiando. Alla fine il campo largo, ad oggi privo di un leader e di un programma, ha pianificato la propria strategia unicamente sull’effetto Vannacci, senza nel frattempo provare a risolvere o appianare, per lo meno, le proprie divergenze interne, che non sono poche.

Il verdetto reggino non avrà appello, e sarà l’inizio concreto di una campagna elettorale che è già entrata nel vivo e che il governo sta giocando all’attacco. Vannacci prova a giocare la carta della rappresentanza territoriale, ma non è detto che basti, perché in fondo il radicamento dei partiti della coalizione meloniana in una Regione che possiamo definire, sul piano elettorale, il Texas d’Italia va ben oltre la singola individualità. Il governo regionale di Roberto Occhiuto e la fresca amministrazione del sindaco Cannizzaro sono le armi più forti per il centrodestra in una città emblema e simbolo della destra italiana. Il Generale ha riempito la piazza, e questo non deve e non può meravigliare: la curiosità attira, ma le urne sono una cosa ben diversa, come la storia politica del nostro Paese ci insegna.

Quello di Reggio Calabria è anche lo specchio di uno scenario nazionale che vede una competizione tutta a destra, con una sinistra che sta a guardare e che ha rinunciato a ogni proposta, affidandosi unicamente all’effetto Vannacci. Riuscirà il Generale a sfondare la casamatta del centrodestra? Riuscirà così a fare un regalo alla sinistra? Sono queste le domande che tutti si fanno, osservatori dell’ultimo capitolo di una stagione che in realtà è già ai titoli di coda. I reggini sono chiamati ad eleggere, a sei mesi – massimo un anno – dalle prossime elezioni, un deputato che avrà solo il compito di traghettare il seggio a un futuro che è già fissato. Per Forza Italia si tratta di un’occasione decisiva per dimostrarsi forte nella sua roccaforte. Per gli elettori di centrodestra è il primo banco di prova per decidere se investire nella continuità o cedere alla protesta, rischiando così di pregiudicare un progetto politico e una prospettiva di lungo periodo, consapevoli che a giovarsene sarà la sinistra, unica beneficiaria dell’avventura vannacciana. Dall’esito di questo derby si capirà alla fine se il vannaccismo sia un fuoco di paglia o un campanello d’allarme concreto per una coalizione che, senza la comparsa della “sporca dozzina”, avrebbe, con buona pace di Conte e Schlein, rivinto agevolmente le prossime elezioni.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro