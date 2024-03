Stasera a Propaganda Live in onda dalla 21.15 su La7 la bravissima giornalista e reporter Francesca Mannocchi è protagonista del programma condotto da Diego Bianchi. Francesca Mannocchi esperta cronista dai paesi di guerra e scrittrice scolpisce con autenticità ed eleganza il racconto della crisi in Medio Oriente. La Mannocchi è di ritorno dalle zone più calde del conflitto tra Israele e Palestina.

Il reportage esclusivo della Mannocchi dal Medio Oriente

Un reportage della Mannocchi che mostra le storie delle demolizioni delle case palestinesi, ma anche cosa accade a Tel Aviv, per testimoniare le proteste contro il governo Netanyahu e le diverse anime del paese, mentre i parenti degli ostaggi vogliono bloccare i camion degli aiuti umanitari.

La scuola militare israeliana nell’insediamento di Eli per futuri ufficiali “sionisti religiosi”

La Mannocchi ci porterà anche in esclusiva nella prima scuola di preparazione militare israeliana situata nell’insediamento di Eli dove i rabbini preparano i soldati a combattere dove ogni giorno va in scena “La lotta tra il bene e il male, bloccati nello stesso posto dove solo il più forte sopravviverà” Il rabbino Yishai Tzur insegna nell’Accademia di preparazione militare Bnei David di Eli. È seduto nell’aula della scuola, circondato da libri. Al di là delle finestre l’insediamento di Eli.

Francesca Mannocchi, la reporter di guerra che combatte contro la sclerosi multipla

Francesca Mannocchi combatte da anni contro una diagnosi infausta di sclerosi multipla. Una donna forte che sta facendo i conti con “l’esperienza della fragilità, della solitudine, dell’imprevedibilità che pervade ogni giornata dopo una diagnosi di sclerosi multipla”. Il suo intervento al Congresso annuale di AISM e la sua Fondazione, nella Giornata mondiale della SM, aveva lasciato tanta emozione nell’animo di tutti i presenti.

Per definizione – aveva detto Francesca – “si pensa che una persona si ammali individualmente. Invece ci si ammala in tanti. Spesso la persona con SM riesce a essere più forte delle persone che ha intorno nell’accettare e gestire l’imprevedibilità portata dalla malattia. Questa incertezza personale, prima o dopo, la sistemiamo. Con fatica, ma ci riusciamo. Invece l’imprevedibilità vissuta dalle persone che ti amano, la loro difficoltà a sopportarla, quella non la sai sistemare fino in fondo. Rischi di perderle e non lo vorresti. Mai”.

L’inizio della carriera di Francesca Mannocchi e le collaborazioni internazionali

Francesca Mannocchi è nata nel 1981 a Lugano, in Svizzera. Dopo la laurea in Storia del cinema è diventata una giornalista freelance collaborando con diverse testate come L’Espresso, Internazionale, Rai3, SkyTg24, La7 e altre internazionali come Al Jazeera English, The Guardian e The Observer.

La Mannocchi è sposata con Alessio Romenzi. Ex operaio siderurgico alla Thyssen-Krupp di Terni, si è trasferito un giorno a Gerusalemme diventando uno dei principali fotografi di guerra al mondo. La giornalista ha anche un figlio di nome Pietro.

Giulio Pinco Caracciolo