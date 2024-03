Un incontro per discutere sulle relazioni bilaterali tra Ucraina e Turchia, valutare lo sviluppo del conflitto su vasta scala. Esaminare la situazione legata alla prosecuzione dell’accordo sul corridoio del grano, e la ricerca, magari, di una soluzione di pace a lungo termine. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato questo pomeriggio in Turchia in una visita ufficiale, per incontrare il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, su un aereo con a bordo la sua delegazione.

Dopo essere stato accolto da funzionari turchi, Zelensky ha effettuato una visita ai cantieri navali di Istanbul, dove ha osservato la costruzione di corvette destinate alla Marina Militare ucraina, in primis la Ivan Mazepa, esaminandone la prontezza e l’equipaggiamento, e ha interagito con il personale della marina ucraina, esprimendo gratitudine per il loro impegno. Inoltre, ha supervisionato la costruzione della seconda corvetta della classe Ada, denominata Ivan Vyhovskyi, ringraziando il presidente turco e le società di difesa turche e ucraine per la loro collaborazione nell’avvicinare la pace e renderla duratura. L’incontro tra i due, avuto inizio nel pomeriggio è ancora attualmente in corso presso il palazzo Dolmabahçe di Istanbul.

Zelensky: “Grato alla Turchia per il sostegno”

“Sono grato alla Turchia per il suo sostegno all’Ucraina. Entrambi i nostri paesi, l’intera regione e la sicurezza alimentare globale richiedono la sicurezza incondizionata della navigazione nel Mar Nero. Possiamo raggiungere questo obiettivo lavorando insieme”, ha scritto su X il presidente Ucraino.

“Siamo interessati a rafforzare la cooperazione bilaterale e la coproduzione con le società di difesa turche”, prosegue. “Abbiamo bisogno anche dell’aiuto della Turchia per liberare i nostri prigionieri di guerra e tutta la nostra gente, compresi i tatari di Crimea, tenuti prigionieri dalla Russia”. Tra gli argomenti all’ordine del giorno figura la possibile creazione di una piattaforma per promuovere la pace in Ucraina, la sicurezza della navigazione nel Mar Nero e il rilascio dei prigionieri di guerra ucraini detenuti dalla Russia. Erdogan si propone di incoraggiare Zelensky a avviare negoziati volti a porre fine al conflitto e ribadire il forte sostegno di Ankara all’integrità territoriale dell’Ucraina.

