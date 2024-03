Colpa di una domanda sulle dichiarazioni di Jared Kushner, l’immobiliarista genero di Trump che vorrebbe costruire villette di lusso sul lungomare di Gaza e confinare i palestinesi rimasti in un’area del deserto del Negev. Sta facendo il giro del mondo, scatenando indignazione generale, un video che ritrae il premier albanese Edi Rama e una malcapitata giornalista colpevole di avergli fatto una domanda scomoda. Rispondendo alle domande dei giornalisti che lo circondavano, il primo ministro Rama ha messo una mano in faccia alla giornalista Ambrozia Meta – nel tentativo di spingerla via, La donna gli aveva chiesto un commento in merito al progetto di investimento legato al genero di Donald Trump, Jared Kushner sul lungomare di Gaza.

La ricostruzione della vicenda, la giornalista “Gli ho detto di non toccarmi più”

La giornalista gli aveva chiesto informazioni su un progetto di investimento legato al genero di Donald Trump, Jared Kushner. “Gli ho detto: ‘Non toccarmi più’ – ha ricostruito la giornalista – Purtroppo il primo ministro Rama dimostra la sua consueta arroganza nei confronti dei giornalisti con il contatto fisico. Mi dispiace che il capo del governo non riesca a controllarsi quando gli viene chiesto di affrontare questioni di interesse pubblico”.

Il progetto di Jared Kushner, il genero di Trump indigna il mondo: villette sul lungomare di Gaza

Jared Kushner, il genero di Donald Trump che è stato il suo principale consigliere per il Medio Oriente alla Casa Bianca, è convinto che il “lungomare di Gaza” abbia un potenziale “grande valore” immobiliare. E ritiene anche gli israeliani dovrebbero trasferire i civili palestinesi di Gaza in un’area del deserto del Negev. Il marito di Ivanka Trump, rampollo di una famiglia di immobiliaristi ebrei del New Jersey, ha rilasciato queste controverse dichiarazioni durante un intervento alla Harvard University nelle scorse settimane, riporta oggi il Guardian

