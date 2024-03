Francesca Pascale ripresa dalle telecamere del Riformista, seduta in prima fila a Leopolda12 intenta a applaudire Matteo Renzi in un passaggio conclusivo del suo intervento. L’ex consigliera azzurra della provincia di Napoli, già candidata alle Europee da Silvio Berlusconi con il quale ha avuto una lunga relazione sentimentale, testimonia la sua vicinanza con Italia Viva. “Perché sono qui? Perché sono una donna libera e curiosa e ho accolto l’invito di Matteo Renzi. Berlusconi lo ha sempre considerato un genio. E i voti di Forza Italia stanno già andando a Italia Viva”. A sorpresa, fotografata, omaggiata, salutata da tanti militanti alla Leopolda la chiusura vede tra i fan più scatenati proprio l’ex fiamma di Berlusconi.

L’Opa di Matteo Renzi su Forza Italia funzionerà? La comparsa della Pascale, mentre dietro le quinte del palco si vede l’ex direttore del Riformista – ed ex parlamentare di Forza Italia – Andrea Ruggieri, non è casuale. Alejandro Agag, il rampollo di Aznar alla guida del Partito Popolare Europeo parla poco prima di Renzi per tributargli tutti gli onori: «Partecipai a una cena organizzata a New York con 25 leader mondiali, l’ospite d’onore era Matteo Renzi e non posso negare che ne rimasero tutti molto impressionati», dice.

E dal palco rivolge gli occhi al cielo: «Il pensiero da qui va a Silvio Berlusconi, da lassù so che ci sta guardando». Riaccendere le stelle, come recita il claim di questa Leopolda12 non sarà facile. Ci sarà da lavorare tanto, per Italia Viva alla ricerca del consenso per entrare nel Parlamento Europeo. Ma qualche scintilla oggi s’è riaccesa.

Aldo Torchiaro - inviato a Firenze

