Quale guerra in Ucraina, quale inflazione e quale emergenza siccità. A partire dalla notizia lanciata da Leggo nella giornata di ieri campeggia su tutti i siti d’informazione italiani il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Dopo anni di pettegolezzi, scatti rubati e indiscrezioni l’annuncio che l’unione civile si terrà a Montalcino e la festa privata al Castello di Velona, con vista sulla Val d’Orcia, in Toscana.

A due anni dalle foto di Oggi che ritraevano la cantante, 57 anni, e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, 37 anni, su uno yacht la conferma della relazione e la notizia delle nozze. Domani, sabato 2 luglio, il “sì”. La coppia avrebbe voluto tenere riservata la notizia delle nozze. La cerimonia sarà officiata dal sindaco del Partito Democratico Silvio Franceschelli che ha raccontato come le prenotazioni nelle strutture alberghiere per sabato 2 luglio abbiano portato alla scoperta dello scoop.

Francesca Pascale è nata il 15 luglio del 1985 a Napoli. “Macché showgirl, ho partecipato ad alcuni concorsi bellezza”, chiariva sul suo passato in un’intervista a Il Corriere del Mezzogiorno. Concorsi come Miss Italia e Miss Grand Prix. E una passione per la politica nata dal fatto che i produttori di un premio “si misero d’accordo” per far vincere un’altra concorrente. Decise di provare a impegnarsi per “un mondo più giusto”.

Era rappresentante d’Istituto quando conobbe l’ex coordinatore di Forza Italia per la Campania Antonio Martusciello. Al 2004 risale la fondazione del comitato “Silvio ci manchi” in supporto a Berlusconi per il quale aveva ereditato dai genitori “un’adorazione vera”. A 20anni entrò nel consiglio provinciale di Napoli con il Popolo della Libertà, delega allo Sport e allo Spettacolo. L’incontro con il quattro volte premier e leader di Forza Italia al Duke Hotel dei Parioli.

Lo stesso Berlusconi avrebbe confermato nel 2012 che Pascale era la sua nuova fidanzata. Lei nel 2014 ha fondato l’associazione “I colori della libertà” contro la violenza sulle donne e per la promozione dei diritti di chi non è eterosessuale. La rottura arrivava nel 2020, a primavera, con un comunicato e solo qualche mese dopo venivano pubblicati quegli scatti sullo yacht con Paola Turci. Pascale dopo la separazione dall’ex Presidente del Consiglio si sarebbe trasferita in Toscana.

La cantante solo qualche anno prima, nel 2011, aveva dedicato a Berlusconi la canzone Devi andartene. “Avrei potuto mangiarci su quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi”, disse Turci in un’intervista a Oggi. “Non amo le definizioni né le categorie. Ora amo Silvio, ma se domani mi innamorassi di una donna, che male ci sarebbe?”, chiedeva retoricamente Pascale in un’intervista all’Huffington Post. Dragomira Bonev, in arte Michelle Bonev, attrice produttrice aveva raccontato in televisione, ospite di Michele Santoro, che “Pascale è lesbica”.

Dopo aver preso la tessera di Arcigay e Gaylib, l’ex fidanzata di Berlusconi si è recentemente anche espressa contro Forza Italia per la sua posizione sul Ddl Zan. “Copiare la Lega non conviene, tanto vale allora votare l’originale”, aveva detto in un’intervista a Repubblica. “C’è in Italia una parte politica che non riesce a vedere, che è cieca e le leggi non sono al passo con il tempo. La politica che non vede una piazza come questa non sa ascoltare. Io sono testimone della mia vita: la famiglia è quel nucleo fatto di persone che si amano e che hanno rispetto reciproco, ma questi politici non lo capiscono”. Il 3 luglio 2021 Pascale e Turci avevano partecipato al Pride di Napoli.

