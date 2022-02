Silvio Berlusconi è pronto a convolare a nozze per la terza volta. Il leader di Forza Italia e la fidanzata Marta Fascina sarebbero infatti intenzionati a sposarsi, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Libero. Per l’ex presidente del Consiglio, 85 anni, si tratterebbe del terzo matrimonio dopo quelli con Carla Dell’Oglio e Veronica Lario.

Berlusconi e Marta Fascina, eletta alla Camera dei Deputati con Forza Italia nel 2018, sono fidanzati ufficialmente dal 2018: lei, calabrese di 32 anni (è nata a Melito di Porto Salvo), era stata fotografata per la prima volta assieme al leader degli azzurri nel 2020 in Sardegna.

Prima dell’impegno in politica Marta Fascia aveva lavorato per il Milan di Berlusconi, impiegata nell’ufficio stampa del club rossonero: a presentarla a Berlusconi pare sia stato il fedelissimo del Cavaliere, l’allora amministratore delegato del Milan Adriano Galliani.

Come ricorda Libero, i due hanno trascorso il periodo della pandemia in Francia, nella villa della figlia Marina a Nizza. Anche grazie al periodo forzato di isolamento il rapporto tra i due è diventato più solido, tanto da parlare nella ‘corte berlusconiana’ di un “annuncio imminente” che però non troverebbe il favore dei figli dell’ex moglie Veronica Lario.

Libero spiega anche che la questione di un eventuale terzo matrimonio di Berlusconi porta con sé anche il nodo eredità: il quotidiano sottolinea che la convivenza tra Berlusconi e Fascina già comporta dei diritti per la fidanzata, ma non ha effetti sulla successione, a meno che l’ex premier non faccia testamento.

Redazione

Fabio Calcagni