Sarò Mara Venier a officiare la cerimonia che sancirà l’unione di Alberto Matano con il fidanzato Riccardo Mannino. La notizia delle nozze imminenti del conduttore de La vita in diretta ed ex giornalista del Tg1 delle 20:00 era diventata piuttosto virale nei giorni scorsi. Il settimanale Chi, in edicola oggi, ha pubblicato le prime foto della coppia.

Il nome del compagno di Matano era stato tenuto nascosto. Il matrimonio si dovrebbe tenere secondo le indiscrezioni del settimanale nel tardo pomeriggio dell’11 giugno a Labico, poco fuori Roma, nel resort della tenuta dello chef Antonello Colonna. Venier officerà la cerimonia nuziale in qualità di grande amica di vecchia data di Matano. Si tratterà di una cerimonia molto intima.

La notizia delle nozze era diventata di dominio pubblico quando nella puntata de La Vita in diretta dello scorso 3 giugno la conduttrice era arrivata in studio a sorpresa. A quel punto Matano aveva annunciato: “Vi devo dire grazie perché vi ho sentito al mio fianco in quello che è stato un anno importante per me, per la mia vita. E quindi voglio dire una cosa molto semplice, anche nella vita l’amore vero vince sempre”.

Matano aveva fatto coming out dopo lo stop del Ddl Zan in Senato e l’esultanza sguaiata di numerosi onorevoli. “È successo anche a me quando ero adolescente – aveva detto in un’intervista a La7 parlando di omofobia e discriminazioni – l’ho provato sulla mia pelle. Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione. Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte”.

Aveva raccontato in quella stessa intervista di avere un compagno. Riccardo Mannino ha 55 anni, è un avvocato cassazionista, si è laureato nel 1990 all’Università La Sapienza a Roma – anche Matano ha studiato Giurisprudenza alla Sapienza, prima di frequentare la scuola di giornalismo di Perugia. Secondo La Repubblica è appassionato di sport, di palestra, nuoto e sci. Appassionato anche di automobili, tanto da possederne una d’epoca. Tra gli ospiti della cerimonia dovrebbero esserci Claudio Santamaria e Francesca Barra e il cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

