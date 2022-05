Primi dieci finalisti nel contest dell’Eurovision 2022 che si andranno ad aggiungere ai cosiddetti “Big Five” – Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito – per la finale di sabato 14 maggio. La 66esima edizione del contest si sta tenendo a Torino, al Pala Olimpico, grazie alla vittoria dell’anno scorso dei romani Maneskin. Serata ricca di emozioni quella di ieri sera condotta dal trio d’eccezione Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

I primi dieci Paesi che si sono dunque aggiudicati un posto alla finale di sabato 14 maggio sono Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi. Erano in tutto 17 gli artisti in gara.

Sicuramente tra gli highlights il momento della Kalus Orchestra, la band in rappresentanza dell’Ucraina che si sono esibiti nella loro Stefania a cavallo tra musica folk, con l’antico flauto tradizionale “telynka”, strofe rap e passaggi di break dance. L’esibizione è culminata in una standing ovation con la band che ha ringraziato “per il supporto all’Ucraina” in guerra dopo l’invasione della Russia.

Seconda parte dello show, durante la votazione, con gli omaggi alla musica italiana: da Raffaella Carrà al medley dance a celebrare Gigi D’Agostino e gli Eiffel 65 tra gli altri. Dardust accompagnato da Benny Benassi e Sophie & The Giants ha eseguito Robert Miles. Diodato, che all’Eurovision si era esibito due anni fa, nella manifestazione “da remoto” a causa della pandemia da coronavirus, ha cantato la sua Fai rumore. Infine sul palco il passaggio della vincitrice dello Junior Eurovision Song Contest, Malena, e le clip di Francia con Alvan e Ahez e Italia, con Mahmood e Blanco, intervistati dai conduttori.

Domani la seconda semifinale. Si esibiranno 18 artisti in rappresentanza di 18 Paesi nel seguente ordine:

Finlandia: The Rasmus – Jezebel

Israele: Michael Ben David – I.M

Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Georgia: Circus Mircus – Lock Me In

Malta: Emma Muscat – I Am What I Am

San Marino: Achille Lauro – Stripper

Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Cipro: Andromache – Ela

Irlanda: Brooke – That’s Rich

Macedonia del Nord: Andrea – Circles

Estonia: Stefan – Hope

Romania: WRS – Llámame

Polonia: Ochman – River

Montenegro: Vladana – Breathe

Belgio: Jérémie Makiese – Miss You

Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

