Al via l’Eurovision Song Contest, quest’anno alla 66esima edizione in programma in Italia, al PalaOlimpico di Torino dopo la vittoria nell’edizione dell’anno scorso dei romani Maneskin. Il Festival si terrà martedì 10 maggio, giovedì 12 maggio e sabato 14 maggio. A rappresentare l’Italia sarà quest’anno la coppia Mahmood-Blanco con la loro Brividi che ha vinto l’ultima edizione di Sanremo. 40 i Paesi in gara in tutto.

Sul palco anche Achille Lauro che si è aggiudicato la partecipazione in rappresentanza di San Marino. A condurre la manifestazione un trio d’eccezione: Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Ospiti speciali saranno gli stessi Maneskin, il Volo, Diodato, Gigliola Cinquetti che vinse la manifestazione nel 1964. Le tre serate saranno in diretta sulla Rai a partire dalle 21:00 ma in streaming anche su Youtube e sul sito web dell’emittente locale. Anche sulla piattaforma RaiPlay.

Tutti i brani saranno lunghi 3 minuti, ogni partecipante si presenterà in rappresentanza di un Paese. Cinque Paesi, i cosiddetti “Big Five”, entrano direttamente in finale: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Il vincitore sarà aggiudicato dopo due semifinali e una finale.

Nella serata di martedì 10 maggio si esibiranno 17 artisti nel seguente ordine:

Albania: Ronela Hajati – Sekret

Lettonia: Citi Zēni – Eat Your Salad

Lituania: Monika Liu – Sentimentai

Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry

Slovenia: LPS – Disko

Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

Bulgaria: Intelligent Music Project – Intention

Paesi Bassi: S10 – De Diepte

Moldova: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Portogallo: MARO – Saudade, Saudade

Croazia: Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Danimarca: REDDI – The Show

Austria: LUM!X feat. Pia Maria – Halo

Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Armenia: Rosa Linn – Snap

Votano nella prima semifinale

Francia: Alvan & Ahez – Fulenn

Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

18 i Paesi in gara nella seconda serata e semifinale, nel seguente ordine:

Finlandia: The Rasmus – Jezebel

Israele: Michael Ben David – I.M

Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Georgia: Circus Mircus – Lock Me In

Malta: Emma Muscat – I Am What I Am

San Marino: Achille Lauro – Stripper

Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Cipro: Andromache – Ela

Irlanda: Brooke – That’s Rich

Macedonia del Nord: Andrea – Circles

Estonia: Stefan – Hope

Romania: WRS – Llámame

Polonia: Ochman – River

Montenegro: Vladana – Breathe

Belgio: Jérémie Makiese – Miss You

Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off

Votano nella seconda semifinale

Germania: Malik Harris – Rockstars

Spagna: Chanel – SloMo

Regno Unito: Sam Ryder – SPACE MAN

Il voto, dal 2016, viene espresso da membri della giuria di professionisti e il pubblico dei singoli Paesi tramite televoto. I voti vanno da 1 a 8, 10 e 12. Il televoto vale per il 50% del risultato. Tre i vincitori italiani nella storia della manifestazione: Gigliola Cinquetti, Toto Cotugno e i Maneksin.

Chi sono i favoriti secondo i bookmakers:

Ukraine : Kalush Orchestra – Stefania 49%

Italy : Mahmood & Blanco – Brividi 13%

United Kingdom : Sam Ryder – Space Man 9%

Sweden : Cornelia Jakobs – Hold Me Closer 8%

Spain : Chanel – SloMo 3%

Greece : Amanda Tenfjord – Die Together 3%

Poland : Ochman – River 2%

Norway : Subwoolfer – Give That Wolf a Banana 1%

Netherlands : S10 – De Diepte 1%

Serbia : Konstrakta – In Corpore Sano 1%

France : Alvan & Ahez – Fulenn 1%

Portugal : Maro – Saudade, saudade 1%

Australia : Sheldon Riley – Not the Same 1%

Finland : The Rasmus – Jezebel <1%

San Marino : Achille Lauro – Stripper <1%

Estonia : Stefan – Hope <1%

Czech Republic : We Are Domi – Lights Off <1%

Cyprus : Andromache – Ela <1%

Armenia : Rosa Linn – Snap <1%

Malta : Emma Muscat – I Am What I Am <1%

Belgium : Jérémie Makiese – Miss You <1%

Switzerland : Marius Bear – Boys Do Cry <1%

Albania : Ronela Hajati – Sekret <1%

Moldova : Z. şi Zdub & A. Brothers – Trenuleţul <1%

Latvia : Citi Zēni – Eat Your Salad <1%

Germany : Malik Harris – Rockstars <1%

Croatia : Mia Dimšić – Guilty Pleasure <1%

Georgia : Circus Mircus – Lock Me In <1%

Azerbaijan : Nadir Rustamli – Fade To Black <1%

Ireland : Brooke Scullion – That’s Rich <1%

Israel : Michael Ben David – I.M <1%

Iceland : Systur – Með hækkandi sól <1%

Denmark : Reddi – The Show <1%

Austria : LUM!X & Pia Maria – Halo <1%

Romania : WRS – Llámame <1%

Bulgaria : Intelligent Music Project – Intention <1%

Montenegro : Vladana – Breathe <1%

North Macedonia : Andrea – Circles <1%

Lithuania : Monika Liu – Sentimentai <1%

Slovenia : LPS – Disko <1%

