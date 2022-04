Si sono ritrovati, decenni dopo il loro primo incontro, e ora non si fa che parlare delle nozze delle star di Hollywood Jennifer Lopez e Ben Affleck. Soprattutto però si parla del contratto matrimoniale, e in particolare di una cosiddetta “clausola del sesso”. Rumours, gossip, fake news. Pubblicità soltanto, forse – in questo caso riuscitissima.

E infatti tutti parlano dei Bennifer: i due avrebbero suggellato il ritorno di fiamma, dopo il matrimonio fallito tra il 2003 e il 2004, con una proposta con anello di diamante verde da almeno 5 milioni di dollari. Il dettaglio piccante: i due si sarebbero impegnati, secondo la famigerata clausola citata in un articolo da Esquire, a fare sesso almeno quattro volte a settimana oltre a dover versare svariati milioni di dollari in caso di addio. Sempre secondo il pettegolezzo ormai di grandezza globale, la principale sponsor della postilla è stata JLo: a quanto pare per frenare le intemperanze del compagno che in passato ha ammesso dipendenze da droga e sesso.

JLo sarebbe rimasta inoltre scottata dalle infedeltà del precedente compagno, Alex Rodriguez. La clausola servirebbe quindi a scongiurare infedeltà e cali del desiderio. Proprio una clausola – 5 milioni di dollari di risarcimento in caso di infedeltà da parte di Aflleck – sarebbe stata la causa del naufragio del matrimonio ormai quasi vent’anni fa. Ma in questa storia è tutto un pettegolezzo. Ad ogni modo, il matrimonio è uno dei più attesi nel mondo dello spettacolo: si prevede sarà un grande evento. Non si conosce ancora la data.

Non sarebbe comunque una novità questa della clausola: non una novità nel grottesco e sfavillante mondo dei contratti matrimoniali tra celebrità. Madonna, per esempio, fece firmare a Guy Ritchie un contratto analogo in cui lui doveva garantirle un minimo sindacale di rapporti sessuali. Mariah Carey e James Packer si sono lasciati invece prima di arrivare all’altare: l’accordo prevedeva che lei non avrebbe accettato gioielli sotto i 250mila dollari.

In quello di Tom Cruise e Katie Holmes c’era la richiesta che la moglie dovesse essere sempre di buon umore oltre a rispettare i valori imposti da Scientology. Mark Zuckerberg ha firmato un contratto con la moglie Priscilla Chan in cui si detta che i due devono incontrarsi almeno una volta alla settimana e l’incontro deve durare almeno un’ora. Catherine Zeta-Jones riceve un milione di dollari dal marito Michael Douglas per ogni anno di matrimonio, ma non può ingrassare più di dieci chili.

