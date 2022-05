Piuttosto inutile cercare ogni volta il mattatore: tanto alla fine è sempre lui. Cristiano Malgioglio detto “Malgy” che all’Eurovision 2022 ricopre anche quest’anno il ruolo di commentatore e animatore per la serata in diretta su Rai1. Anche da addetto ai lavori. Giuseppe Cristiano Malgioglio da Ramacca, classe 1945, oltre a essere personaggio televisivo stravagante e istrionico è stato anche un grande cantautore e paroliere – ha scritto titoli come Gelato al cioccolato per Pupo, Forte forte forte di Raffaella Carrà, L’importante è finire di Mina, Che donna, La moglie l’amante, l’amica per Celentano, Testarda io per Iva Zanicchi, Mi sono innamorato di tuo marito l’ultimo successo solista.

La prima serata del contest è un grande successo: ieri sera la prima semifinale ha raccolto 5.507.000 spettatori con il 27% di share. Un risultato mai toccato dalla manifestazione sulla tv pubblica italiana. La serata ha decretato i primi 10 semifinalisti – oltre ai già qualificati cosiddetti “Big Five”: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. “Aaaah adoroooo, beh tutte le canzoni che avevo detto io che erano pazzesche hanno vinto. Ma te ne rendi conto? Gabriele, tesoro, ne capisco di musica, vero?”, ha esultato Malgioglio. Domani la seconda semifinale. La finale sabato 14 maggio. Alla conduzione il trio inedito Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

Il protagonista assoluto però è lui, “Malgy”, predestinato a diventare hashtag per tutti i giorni della manifestazione. Con tanto di aneddoti personali tra cui: “Ho avuto un fidanzato svizzero che mi ha lasciato”. E altri racconti che hanno stimolato la solita curiosità: il pettegolezzo sulla situazione sentimentale del mattatore.

L’ultima volta che Malgioglio ne ha parlato è stato a Domenica In: aveva raccontato di un compagno più giovane di lui, un 40enne nutrizionista di origini turche. Conosciuto a Istanbul nell’aprile 2021 a Piazza Taksim. Subito colpo di fulmine. Per mesi i due sono dovuti restare lontani a causa della pandemia da coronavirus. La relazione però è riservatissima. Non esistono foto dei due tranne quelle pubblicate da Chi l’estate scorsa. Enche il nome del compagno di Malgioglio è ancora top secret.

A Repubblica aveva recentemente detto di essere tornato single. Aveva descritto nella stessa intervista i suoi amori come “bellissimi, tormentati, complicati, storie lunghe con tradimenti. Mai sopportato la gelosia, non so cosa voglia dire essere geloso”. E che la madre non voleva facesse spettacolo: “Non diventerai mai Gianni Morandi”, ma lui voleva diventare Cristiano Malgioglio. Il suo sogno resta “lavorare con Pedro Almodóvar e Ferzan Ozpetek, un bel ruolo drammatico. Poi non sogno più niente, però mi piace Channing Tatum”. Si definisce camp, “perché sono consapevole”, “non sono trash”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

