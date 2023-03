Un colpo di fulmine o meglio di tensione che fece saltare la corrente. La prima volta che Paola Turci vide Francesca Pascale era a un suo concerto. Pascale era nel pubblico e Turci trepidante di scorgerla dal palco. “Io la vedo e.. salta la luce letteralmente! Così ho fatto un concertino senza audio, ma dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Francesca è rimasta colpita di questa cosa che ho cantato senza luce”. È questo uno degli aneddoti che la cantante ha raccontato ospite a Stasera C’è Cattelan.

Da luglio 2022 è sposata con Francesca Pascale. Dopo due anni di vita insieme cercando di sfuggire ai paparazzi e alla morbosa curiosità sulla loro coppia, le due sono convolate a nozze civili con una cerimonia da favola. Turci ha raccontato come ha conosciuto la moglie: “Tutto è nato ad un concerto, ma ‘Francesca era già una mia fan’” ha raccontato Turci. Ha confessato di dover ringraziare anche “la belva” Francesca Fagnani che ha contribuito a far scoccare la scintilla. Fagnani intervistò Pascale per il fatto Quotidiano e turci rimase ammirata dalle sue parole.

“La lessi questa intervista e rimasi colpita – ha detto – Francesca non era nei miei radar e pensavo che Francesca Pascale fosse un’altra. Lei non si faceva tanto vedere. Comunque ho letto l’intervista, mi è piaciuta, poi ho visto la foto e ho pensato ‘però dai guarda, pure carina e intelligente’. Diceva cose che condividevo”. Turci venne a sapere della presenza di Pascale a un suo concerto a Torino: “Ero un po’ agitata, l’ho vista mentre entravo in scena, alla prima canzone – ha detto – Io la vedo e… salta la luce letteralmente! Così ho fatto un concertino senza audio, ma dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Francesca è rimasta colpita di questa cosa che ho cantato senza luce”.

“La cosa di cui ho sofferto di più in questi anni di attenzione non richiesta, è stato leggere: ‘Perché vi volete far vedere così tanto?’. Era proprio il contrario, erano gli altri che volevano morbosamente cercare, capire, vedere, conoscere, inquadrare, fotografare. Per noi non c’era questa volontà. Io faccio fatica a parlare delle mie storie, dell’amore che mi riguarda”. Secondo quanto rivelato da Oggi qualche tempo fa Turci e Pascale starebbero ora pensando a un figlio, pensando a un’adozione o all’affido.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

