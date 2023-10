Questa mattina in Francia un uomo armato di coltello ha ucciso un insegnante e ferito gravemente un altro docente e una guardia giurata al liceo Gambetta di di Arras (Pas-de-Calais). Quest’ultimo si troverebbe ricoverato in gravi condizioni. Secondo le prime indiscrezioni, l’aggressore – di origine cecena – avrebbe una ventina d’anni e sarebbe un ex studente della scuola identificato con la lettera “S” e dunque a rischio di radicalizzazione.

Ha fatto irruzione attorno alle ore 11 nell’istituto al grido di “Allah Akbar“, scagliandosi contro le vittime. Durante la fuga è stato arrestato dalla polizia, assieme al fratello. Per precauzione tutte le scuole della città sono state chiuse. Sul posto si sta recando il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

Redazione

Luca Frasacco