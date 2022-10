La perdita, la deflagrazione, il crollo. È successo poco prima delle 8:00, questa mattina, a Corsano in provincia di Lecce. Un’abitazione su un solo livello è venuta giù, in parte, e una donna è rimasta sepolta sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco di Tricase. In corso le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto.

È stato fortissimo il boato, causato a quanto si legge nella ricostruzione del media locale Lecceprima dall’esplosione di una bombola di gas. E su via Cavour si sono vissuti veri e propri momenti di paura. La 76enne che si trovava in casa, S. C., proprietaria e unica occupante dell’abitazione è rimasta travolta e sepolta sotto le macerie.

A lanciare l’allarme per i soccorsi il figlio della donna e un vicino di casa, un 48enne effettivo della scuola di Cavalleria di Lecce. I pompieri e i militari che sono intervenuti sul posto hanno estratto la donna fuori dalle macerie. La 76enne ha riportato ferite e ustioni su gran parte del corpo. Quando è stata estratta era cosciente, è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Tricase.

La zona è stata quindi messa in sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente sarebbe stato generato da una perdita di gas dal tubo di una bombola.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano