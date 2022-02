In questi ultimi anni abbiamo constatato quanto sia stata attenta, efficace e ispirata ai principi costituzionali l’opera svolta dal Garante dei detenuti di Roma Capitale. Un impegno quotidiano portato avanti da Gabriella Stramaccioni in tutte le strutture penitenziarie con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei detenuti in vista di un loro concreto reinserimento nella comunità cittadina. Sempre aperta al dialogo e rispettosa delle istituzioni tanto quanto determinata a far rispettare i diritti sanciti dalla Costituzione, la Garante Stramaccioni è stata capace di costruire una rete di relazioni importanti con le associazioni presenti negli istituti di pena e con gli stessi familiari delle persone ristrette. Ecco perché, in vista della scadenza del suo mandato, confidiamo in un rinnovo dell’incarico attuale per dare continuità alle iniziative intraprese, tutte improntate – anche nei difficili due anni di pandemia – alla riduzione delle distanze tra il mondo “fuori” e quello “dentro” le celle.

Rita Bernardini, Presidente di Nessuno Tocchi Caino; Pasquale Bronzo, professore associato di procedura penale, Università degli studi di Roma, “La Sapienza”; Vittorio Antonini, Associazione culturale Papillon-Rebibbia onlus; Valentina Calderone, Direttrice A Buon Diritto Onlus; Maurizio Falessi, Presidente Cooperativa Sociale Assalto al Cielo; Laura Liberto, Coordinatrice Nazionale Giustizia per i Diritti; Giovanna Longo e tutte le volontarie e i volontari di “A Roma, Insieme – Leda Colombini ODV”; Alberto Spampinato, Presidente di Ossigeno per l’Informazione; Paolo Strano, Presidente di Semi di Libertà Onlus; Francesca Scopelliti, Presidente Fondazione Enzo Tortora; Flavia Filippi, giornalista La 7; Riccardo Arena, responsabile Radio Carcere/Radio Radicale; Monica Cristina Gallo, Garante dei detenuti Comune di Torino; Roberto Giachetti, deputato del gruppo Italia Viva; Margherita Corrado, Senatrice del gruppo M5s; Roberto Rampi, Senatore del gruppo PD; Fulvio Abbate, scrittore; Maria Teresa Caccavale – Presidente Happy Bridge e ex docente di Rebibbia; Maria Sole Lupi – Segretaria volontaria Happy Bridge e giornalista Junior; Mariantonietta Cerbo, socio fondatore del CESP- Centro Europeo Studi Penitenziari in Roma, già dirigente penitenziaria di esecuzione penale esterna; Roberta Brega, Giurista e Criminologa; Marta Mengozzi, Ricercatrice in Istituzioni di Diritto pubblico Università di Roma Tor Vergata, docente progetto Università in carcere; Elisabetta Rampelli – Avvocato – Presidente Nazionale UIF Unione Italiana Forense; Loris Facchinetti, Segretario Tribunale “Marco Pannella”; Paolo Signorelli, direttore di notizie.com; Cristina Pace, ricercatrice universitaria; Beatrice Busi Deriu, founder di Ethicatering; Mario Barbaro, coordinatore Associazione Pannella di Torino; Monica Bizaj, responsabile A.R.T. 27 – Associazioni in Rete per il Territorio; Donatella Corleo, Consiglio Generale Partito Radicale; Maria Laura Turco, avvocato; Valentina Manchisi, avvocato; Annaisa Garcea, avvocato; Stefano Liburdi, giornalista; Luca Giordano, avvocato; Italico Perlini, avvocato, ex parlamentare; Enrico Seta, avvocato, presidente del Comitato per Pittelli; Umberto Baccolo, Giornalista, regista, consiglio direttivo Nessuno tocchi Caino; Claudio Mori, Presidente Fondazione Massimo Consoli; Alessandro Bortolotti, giornalista; Ludovica Andò, responsabile della Compagnia AdDentro/Associazione SangueGiusto – Istituti penitenziari di Civitavecchia e Latina; Silvio Palermo, Presidente Associazione culturale Made in Jail; Giancarlo Brunello, Cittadinanzattiva Treviso; Patrizia Gisella Corasaniti, ambasciatrice Epea Lazio (European Prison Education Association); Beppe La Pietra, dirigente territoriale area Parma e Piacenza di Cefal Emilia-Romagna, coordinatore delle attività realizzate dagli enti di formazione professionale all’interno degli Istituti Penitenziari di Parma; Franco Fucilli, veterinario, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale; Elisa Torresin, attivista per i diritti umani; Carlo Vigevano, architetto; Valeria Di Folco, architetto e insegnante di Arte; Vincenzo Lamusta, consulente; Federico Tantillo, editore; Eduardo Gaudio Montalti; Cristina Cecchini, operatrice sociale; Carmine Guerriero, ingegnere, ex detenuto; Guido Saccardi, dirigente d’Azienda, cooperatore; Mauro Lami, presidente Colibrì OdV; Loredana Greco, responsabile Italia Area Minori; Loretta Rossi Stuart, attrice; Tatiana Procacci; Pietro Apolloni; Sandra Marini; Giovanni Lucarelli; Antonietta Ricciardi; Sandra Marini; Adolfo Mitiaro; Marco Costantini; Gennaro Mokbel; Simona Pinto; Valerio Ansuini; Paola Suprano; Anna Portente; Lunina Casarotti; Pieralfonso Iacono; Giuseppe Lombardi; Ida Petricci; Antonietta Ricciardi; Giuseppe Rotundo; Marco Daniele Clarke; Luisa Roseo.

© Riproduzione riservata

Rita Bernardini