L’aumento dei prezzi ha riguardato anche i parcheggi privati a Napoli. Ma spesso ci si trova di fronte a tariffe monstre in una città dove parcheggiare sulle strisce blu diventa sempre più difficile e dove i trasporto pubblico non riesce proprio a decollare. A denunciare il costo eccessivo dei garage presenti nel centro storico della città è una imprenditrice che vive fuori città, giunta nella zona dei Decumani per una cerimonia.

Così come riportato da Repubblica, che ha pubblicato anche la foto dello scontrino, la donna, 48 anni, ha lasciato l’auto nel parcheggio per sette ore, arrivando a pagare la cifra totale di 84 euro, ovvero 12 euro all’ora. Bisogna precisare che la tariffa era quella più alta considerando l’auto in questione, un’Audi A6, e che i prezzi per ora sono esposti sia all’interno del garage che sulla ricevuta. La signora probabilmente, a causa anche della fretta e degli attimi concitati, non avrà letto la cifra dei 12 euro all’ora salvo poi scoprirlo al momento del pagamento.

“Sono rimasta esterrefatta perché viaggio per lavoro da sempre, giro moltissimo con la mia auto – ha spiega la signora a Repubblica -E in nessuna città ho mai trovato questi prezzi. Neanche nelle metropoli più eleganti in Europa, né a Roma, né a Milano. Dove, peraltro, non mi è mai successo, cosa avvenuta l’altra sera a Trinità Maggiore, di attendere per oltre quindici minuti che mi riportassero l’auto, evidentemente spostata in altro spazio o in altra zona della città”.

L’imprenditrice paragona poi i prezzi di Napoli con quelli trovati a Milano: “Con la stessa auto, anche nei giorni superfestivi, in cui si parte da una tariffa oraria alta, non si superano mai i 36 o i 40 euro come tetto massimo previsto per le 24 ore”. E infine attacca: “La cosa assurda è che se un garage decide di applicare una tariffa da 12 euro all’ora, poi dovrebbe almeno essere pronto a prendere tutte le carte di credito del mondo: invece io avevo l’American Express e non mi è stata accettata. Se decido di elevare i prezzi a questo modo, non posso poi fare attendere l’utente oltre un quarto d’ora per recuperare la vettura”.

A Napoli la tariffa media dei garage, dal Vomero a Chiaia, ma anche a Fuorigrotta e al Centro Storico, è salita a circa 5 euro all’ora, con picchi come nel caso della storia in questione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano