Tragedia nella tragedia a Gaza. Un adolescente oggi è stato ucciso a Rafah, nel sud della Striscia, dagli spari degli agenti di Hamas. La morte del ragazzo è avvenuta durante l’arrivo degli aiuti umanitari a Gaza, con l’ingresso dei camion nel rione Sultan. Secondo fonti locali, appena i veicoli sono entrati nelle zone abitate sono stati assaltati da decine e decine di persone che volevano afferrare scatole di viveri.

Nei momenti concitati alcuni agenti di polizia di Hamas hanno sparato dei colpi di avvertimento in aria, per cercare di disperdere la folla. Ma gli spari non hanno avuto risultato, anzi la folla è aumentata e ha continuato a cercare di prendere più viveri possibili. A quel punto la polizia ha sparato nuovamente e non più in aria. Il giovane è rimasto ucciso dopo essere stato colpito. Dopo la morte dell’adolescente, la folla ha reagito prendendo di mira un vicino commissariato di polizia, circondandolo e attaccandolo a sassate.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani