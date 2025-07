È vero che l’Associated Press ha diffuso un filmato in cui si vedono i “contractors” – addetti al presidio dei centri di distribuzione degli aiuti a Gaza – che sparano sui civili? No, non è vero. È vero che su giornali, siti web, blog e social è stato scritto che l’Associated Press ha diffuso un filmato in cui si vedono i contractors che sparano sui civili? Sì, è vero. Quindi tutti quelli hanno scritto il falso.

In quel filmato non si vede assolutamente nulla. Si vede gente accalcata, certo. Si vedono i contractors, certo. Si sentono, a tratti, degli spari, ma non si sa di che cosa (la stessa Associated Press parla di granate stordenti, proiettili di gomma e spray al peperoncino).

In un altro tratto del video si sente qualcuno che dice “Credo che ne abbia colpito uno”, e un altro risponde “Sì, accidenti!” (Yeah hell, boy!”), frase che alcuni, come il sito euronews.com, volenterosamente postato su X dal giornalista di Avvenire Nello Scavo, hanno tradotto così: “Sì, cavolo, un ragazzo!”. Insomma, spazzatura, quanto meno se intesa a documentare ciò che vorrebbe e cioè, appunto, che i contractors sparano intenzionalmente per colpire i civili.

Si faccia attenzione. Che il sistema di distribuzione degli aiuti sia male organizzato – anche se sta migliorando – è indiscutibile. Che sia gli israeliani sia i contractors possano essere impreparati ed equipaggiati male, con armamenti inadeguati, è non solo possibile ma probabile. Che in quello scenario difficilissimo, pieno di gente disperata e simultaneamente infestato di terroristi, possano essere stati commessi errori anche gravi, e occasionalmente anche crimini, è tutt’altro che escluso. Ebbene: ci sono responsabilità per quella cattiva organizzazione e per gli errori, ed eventualmente i crimini, cui essa può aver dato luogo? Certo che ci sono.

Ma non è l’operazione sicaria di cui si vaneggia da settimane, il programma di completamento genocidiario che attira i poveracci con il miraggio del pane e poi li abbatte. Ma proprio questo, contro il vero, è stato detto. È invece il tentativo, problematico, di farla finita con l’andazzo precedente, vale a dire il sistema della joint venture criminale Onu/Hamas, con gli aiuti che finivano a quest’ultima e non alla popolazione civile, cui semmai erano rivenduti a strozzo dai tagliagole. Un sistema che andava molto bene a tutti: ai terroristi che ne profittavano, all’Onu che lo copriva e alla brava gente – si fa per dire – impegnata a manifestare contro l’uso della fame come arma di guerra.

Iuri Maria Prado