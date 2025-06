Sono più di tre anni che nel nostro continente – in Ucraina – c’è una guerra. Se ne parla sempre di meno, e se ne muore sempre di più. Eppure, la si ignora. I bambini ucraini non sembrano meritare le lacrime di certe anime belle del circo mediatico. Ancora meno da quando il 7 ottobre 2023 si è ravvivato il conflitto in Medio Oriente. Negli ultimi giorni, a cominciare dall’inizio dello scontro tra Israele e Iran, nelle piazze virtuali e reali del nostro Paese si è gridato alla “Terza guerra mondiale“. Dove sono finiti, ora, questi profeti dell’apocalisse imminente? Quelli che con tono solenne annunciavano l’inevitabile conflitto mondiale in cui ci avrebbe trascinato il “cattivissimo” Netanyahu, che addirittura avrebbe telecomandato Trump…

L’Italia è ormai diventata un terreno fertile per ogni allarmismo. Personaggi come Alessandro Orsini e testate come Il Fatto Quotidiano, per citarne alcuni, rappresentano però solo la punta dell’iceberg. Un’ondata di idiozia allarmista sta contaminando gran parte del sistema mediatico: dai salotti televisivi più blasonati a importanti quotidiani, fino alle dichiarazioni di certi politici. Quasi tutti sembrano incapaci di fornire un’analisi del panorama internazionale che regga più di tre giorni. Eppure, nonostante la ripetuta inesattezza delle loro previsioni, questi “esperti” continuano a pontificare a reti unificate senza vergogna. Si ergono a custodi della verità, pretendendo di spiegare un mondo che non capiscono. Il problema non è solo che sbagliano le previsioni sul futuro, ma che falliscono anche nell’analisi del presente. Ogni reazione israeliana a un qualsiasi attacco islamista, per esempio, viene automaticamente etichettata come “escalation“. Se gli Stati Uniti osano sferrare un singolo attacco a Teheran, ecco che viene subito battezzato come l’inizio di una “guerra mondiale” su vasta scala. La guerra a Gaza? Diventa subito “genocidio”. Nessuno di questi termini folli viene utilizzato per la guerra in Ucraina. Curioso, no?

Linguaggio apocalittico solo con Israele e Usa

C’è una dolosa tendenza a utilizzare un linguaggio apocalittico per descrivere eventi mediorientali in cui è coinvolto Israele e che restano circoscritti. Questa enfasi smodata, tuttavia, si dissolve magicamente quando la dinamica si inverte. Quando sono gli ayatollah a fomentare destabilizzazione, il lessico si fa più cauto, le definizioni meno roboanti. Non si parla mai di “escalation” o di “guerra mondiale imminente” se sono loro ad attaccare. Questa evidente asimmetria di linguaggio rivela la vera natura di questi sedicenti osservatori “neutrali”: sono dei militanti travestiti da giornalisti. Le loro analisi non sono frutto di un’indagine oggettiva, ma di una chiara agenda ideologica. E forse è proprio questa la chiave di lettura che ci permette di capire il curioso allineamento di tanta stampa nostrana con i “giornalisti” di regime come quello di Teheran: sono accomunati da un condiviso pregiudizio antioccidentale.

In un’epoca in cui l’informazione è sovrabbondante e spesso caotica, è fondamentale sviluppare un senso critico contro ogni tipo di propaganda. Chi usa termini senza alcuna attinenza con la realtà – come “Terza guerra mondiale” o “genocidio palestinese” – deve fare la fine di quel pastore della favola di Esopo che gridava sempre “Al lupo! Al lupo!”: ovvero perdere ogni credibilità. Non è una questione di destra o di sinistra, ma di difesa della nostra democrazia: essa non muore mai con un colpo di Stato improvviso. Ma lentamente, quando la credibilità dei suoi attori evapora.

Davide Romano

