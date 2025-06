La dissidente iraniana Elaaheh Jamali – meglio conosciuta come Lily Moo, celebre artista poliedrica – è un’appassionata sostenitrice dei diritti umani e della giustizia sociale, con una formazione in biochimica medica. Nata in Iran e cresciuta in Inghilterra, Elaaheh apporta una prospettiva unica al suo attivismo, attingendo alle sue diverse esperienze culturali. È nota per il suo incrollabile impegno nel contrastare le ingiustizie e nel sostenere i diritti delle comunità emarginate. Il suo lavoro abbraccia una vasta gamma di tematiche, dall’opposizione ai regimi oppressivi alla difesa dell’uguaglianza di genere e delle libertà civili. Con il suo acuto intelletto e la sua intrepida determinazione, continua a essere una voce potente a favore di un cambiamento positivo nel mondo.

Cosa pensi delle manifestazioni di questi giorni in Italia, in Europa e in parte degli Usa dei cosiddetti partiti di sinistra contro l’attacco israeliano al regime degli ayatollah, del loro odio contro Israele e del loro sostegno alle posizioni palestinesi?

«Io credo che l’antisemitismo che prospera in Occidente, mascherato da diritti umani e compassione, dimostri solo quanto poco amore gli ipocriti di sinistra nutrano per l’umanità, poiché se davvero si preoccupassero delle vite umane non si schiererebbero dalla parte dell’ayatollah e non cercherebbero di difenderlo. Sarebbero stati al fianco del popolo iraniano negli ultimi decenni e avrebbero sostenuto un cambio di regime pacifico e diplomatico in Iran, ma immagino che la vita iraniana non conti, a meno che non si tratti della vita di un terrorista dell’IRGC che è stata eliminata dalle Idf. A quanto pare, se la nazione ebraica viene in soccorso del popolo iraniano, è un crimine. È davvero vergognoso, ma, da iraniana che ha visitato Israele più volte dall’inizio di questa guerra, sono qui per dirvi che il popolo iraniano e il popolo ebraico si amano. Il popolo iraniano non vuole che venga fatto del male alla nazione di Israele e a quel meraviglioso Paese. E le Idf hanno dimostrato di essere tenaci nel tenere alla vita dei civili iraniani fuori pericolo mentre portano avanti le loro operazioni contro il regime e l’IRGC. Penso che queste manifestazioni della finta sinistra siano pilotate dal regime iraniano e siano l’ultimo suo tentativo di fare appello all’opinione pubblica per garantire la propria longevità. In Iran ci sono state manifestazioni comuniste negli ultimi 20 mesi, fin dal 7 ottobre, e hanno dimostrato di essere alleate del regime, anche se si sono schierate a sostegno della rivolta e della rivoluzione di Mahsa Amini nel 2022. L’intento di questi movimenti di sinistra è dirottare la rivoluzione nazionale dell’Iran, trasformandola in un movimento globalista di sinistra comunista marxista, separato dalla sinistra marxista islamista, ossia il movimento globale che è la Repubblica islamica. Vedete, la sinistra è già presente in Iran, e sono gli stessi che hanno perso la Rivoluzione nel 1979 e attualmente vivono sparsi in tutta Europa e in Occidente. MK è uno dei gruppi più importanti. Ma in Iran non sono voluti, poiché sono severamente accusati della complicità nella creazione della Repubblica islamica. Trovo che queste manifestazioni sinistrorse italiane ed europee siano uno strumento per mettere a tacere le vere voci del popolo iraniano e, in questo momento storico, a mio parere, come attivista per i diritti umani, hanno cercato attivamente di fare appello all’opinione pubblica per apportare un cambiamento per il futuro dell’Iran senza far cadere il regime teocratico. Le sinistre sono qui per dire troppo poco e troppo tardi, indipendentemente da quale sarà l’opinione popolare occidentale e internazionale sulla situazione dell’Iran. Il popolo iraniano si trova ora in una situazione senza ritorno, e l’unica opzione è un cambio di regime».

In queste ore l’intero mondo democratico spera in una rivolta popolare in Iran, ma al momento non sembra che ci siano grandi rivolte nelle strade. Ci sono molte proteste anonime, su Internet, nei graffiti di strada, sui social media, ma nulla di concreto che possa far pensare a un colpo di Stato o a una rivoluzione: qual è la situazione?

«Guardando il clima attuale in Iran e la gente che richiede un cambio di regime, una rivolta è già in atto. L’ultimo chiodo sulla bara è piantato adesso con l’aiuto delle Idf israeliane, visto che il popolo iraniano è stato reso completamente inerme negli ultimi 46 anni contro questa dittatura terroristica durissima che uccide, mutila e violenta gli iraniani semplicemente per il fatto di esistere, pensare e parlare. Pertanto un cambio di regime è all’orizzonte non appena questa guerra finirà, che non durerà a lungo, considerando che le centrali nucleari sono state colpite l’ottavo giorno di questa guerra. Non prevedo alcuna longevità di questa tirannia nel prossimo futuro. C’è una rassicurante presenza di un’opposizione unita e organizzata guidata da Sua altezza reale, il Principe ereditario Reza Pahlavi in ​​coordinamento con attivisti e intellettuali in Iran, e una volta caduto il regime saranno predisposti dei piani per i primi 100 giorni del periodo di transizione, dopo la caduta dell’ayatollah».

Quanta parte della popolazione iraniana vorrebbe un cambio di regime e l’instaurazione di una Repubblica democratica, e quanta vorrebbe continuare con il regime degli ayatollah?

«Negli ultimi quasi cinque decenni, il popolo iraniano è stato oppresso nel modo più brutale possibile, sia reprimendo qualsiasi rivolta civile contro il governo, sia attuando una sorveglianza totalitaria sulle attività dei cittadini e operando arresti di iraniani semplicemente per aver avuto conversazioni; sono poi stati dichiarati prigionieri politici, quindi messi nel braccio della morte e torturati da innocenti. Questo non è mai stato un fatto nascosto, è stato un comportamento apertamente espresso del regime come strumento di oppressione contro il popolo iraniano. Quindi, quando una nazione è stata esposta a tali atrocità ogni giorno per quasi cinque decenni, anche i sostenitori del regime ne vogliono segretamente un cambio. L’intero Paese lo vuole. Il regime ha portato la guerra nel Paese senza minimamente preoccuparsi della protezione dei nostri civili, perciò l’unica opzione che il popolo iraniano vede per il proprio futuro è un cambio di regime. Ciò è stato espresso vividamente e chiaramente per l’omicidio di Mahsa Amini il 16 settembre 2022, quando il popolo iraniano si è unito nella sua rivolta contro la tirannia e i membri della diaspora da tutto il mondo si sono riuniti mostrando solidarietà e unità contro questo regime. È giunto il momento di cambiare per un futuro Iran libero. Non dimentichiamo che gli iraniani hanno vissuto una vita di prosperità, luce e democrazia durante l’era Pahlavi (prima di questa teocrazia crudele e violenta), in cui le libertà religiose erano abbracciate e si celebrava la diversità culturale nel nostro vasto e meraviglioso Paese. L’unica cosa che questo regime ha fatto sin dal suo inizio è stata portare oscurità e dolore nel mio Paese. Il popolo iraniano è a favore di un futuro illuminato di libertà».

Il grande popolo iraniano, dopo decenni di Sharia, è pronto per cambiare e tornare a una società moderna e democratica oppure ormai è assuefatto al lavaggio di cervello degli ayatollah?

«Il popolo iraniano ha chiesto la separazione tra religione e Stato fin dalla formazione di questo regime, e ogni volta che lo ha chiesto – o, dovrei dire, chiunque sia stato abbastanza coraggioso da chiedere la separazione tra religione e Stato o la fine della Sharia – è stato giustiziato o ha subìto infinite torture nelle prigioni governative. Non dobbiamo dimenticare che l’Iran è, ed è stato, un Paese di molteplici religioni, con una cultura di tolleranza. Tuttavia, la Sharia praticata dalla Repubblica islamica è genocida ed estremamente fascista. Pensate al genocidio commesso dalla Repubblica islamica contro minoranze religiose come i Bahai in Iran: di questi genocidi veri i sinistrorsi europei non parlano, preferendo le cifre fasulle propagandate da Hamas. Ma il popolo iraniano non ha mai voluto vivere sotto sistemi di governo così barbari e arretrati, e non vede l’ora di non avere più la Sharia in futuro, in un Iran libero e liberato».

Tra coloro che sperano nella fine degli ayatollah, quanti vorrebbero il ritorno della dinastia Reza Pahlavi? Il figlio dello Scià avrebbe la possibilità di guidare un movimento politico di opposizione con concrete possibilità di vittoria? O il tempo dei Pahlavi è ormai scaduto?

«La famiglia e la dinastia Pahlavi sono stati l’unico faro di speranza per gli iraniani negli ultimi 45 anni, mentre vivevano in esilio ma restavano fedeli alla causa della liberazione del popolo iraniano da questo regime. Quell’amore è stato continuo tra il popolo iraniano e la loro amata monarchia; tuttavia, i sinistrorsi hanno unito le forze con gli islamisti e hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per minimizzare questo messaggio e questa verità alla comunità internazionale. Il popolo iraniano sta chiedendo coraggiosamente e a gran voce il ritorno del Principe ereditario in esilio affinché torni a casa e aiuti a ricostruire la nostra patria».

Il regime ha bloccato Internet negli ultimi giorni: come comunicate con la popolazione iraniana?

«La connessione Internet è ovviamente interrotta in tutto il Paese e sta rendendo la comunicazione molto difficile per tutti all’interno dell’Iran, tra di loro e con i membri della diaspora internazionale che non possono raggiungere i loro familiari e amici in Iran. Ma, di tanto in tanto, all’interno di ogni famiglia (o anche di alcune famiglie alla volta) un membro riesce ad avere una connessione sul proprio telefono e fa sapere alle altre persone di avere una connessione. Quindi, finché avranno quella connessione, raggiungeranno i loro amici e familiari in tutto l’Iran e fuori dal Paese. Ciò che trovo incredibilmente commovente è l’unità e la solidarietà che il popolo iraniano sta mostrando durante questo periodo incredibilmente difficile, sia nell’aprire le proprie case ai rifugiati di guerra che hanno lasciato ed evacuato le loro città in tutto il Paese, sia nel condividere il proprio Internet e i dispositivi in ​​edifici residenziali, complessi e aree in tutte le città: le persone stanno cercando di essere forti insieme. Detto questo, ci sono alcuni blogger e influencer i cui messaggi sono più in sintonia e allineati con quelli del regime, il che lascia spazio alla domanda se stiano collaborando con il regime o se siano tenuti in ostaggio».

Cosa pensi che accadrà a breve, mentre naturalmente tutto è in evoluzione?

«Pur nutrendo un cauto ottimismo per il futuro dell’Iran nelle mani del popolo iraniano, mentre ci prepariamo a un cambio di regime, sono preoccupata per la sicurezza e la protezione del mio popolo da questo regime brutale: in passato, questi tiranni hanno colpito brutalmente il popolo iraniano ogni volta che si sentivano alle strette o in imbarazzo agli occhi della comunità internazionale nei confronti delle potenze che cercano di opprimere. Ad esempio, nel gennaio 2020, l’IRGC ha lanciato missili contro un volo passeggeri ucraino sopra i cieli di Teheran dopo che il regime aveva subìto un attacco umiliante e la perdita del suo comandante supremo, Qasem Soleimani, da parte degli americani in Iraq. Durante la prima settimana di questa guerra, il regime ha già sganciato missili balistici su aree civili densamente popolate di Teheran, come Narmak. Mentre le esecuzioni israeliane sono state perfettamente chirurgiche, colpendo solo i bersagli militari, il regime si accanisce uccidendo e martoriando la sua stessa popolazione civile. È un regime di pazzi che bisogna assolutamente neutralizzare».

Andrea B. Nardi

