La guerra tra Israele e Iran potrebbe essere arrivata ad una svolta dopo 12 giorni di bombardamenti che hanno provocato maggiori danni al regime di Teheran. Dopo l‘attacco dello scorso weekend, Donald Trump ha annunciato 12 ore di tregua a partire dalle ore sei (italiane) di martedì 24 giugno. Annuncio che arriva dopo la debole risposta iraniana di ieri, lunedì 23 giugno, con missili ‘telefonati’ sulle basi Usa in Qatar e Iraq e i feroci bombardamenti israeliani su i simboli del regime di Teheran, a partire dal carcere di Evin e dalla tv di Stato.

L’annuncio di Trump: “Fine della guerra dei 12 giorni”

L’annuncio di Donald Trump è arrivato, attraverso il suo social Truth, poco dopo la mezzanotte: “È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un CESSATE IL FUOCO completo e totale (tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso!), per 12 ore, a quel punto la guerra sarà considerata FINITA! Ufficialmente, l’Iran darà inizio al CESSATE IL FUOCO e, alla dodicesima ora, Israele darà inizio al CESSATE IL FUOCO e, alla ventiquattresima ora, il mondo saluterà la FINE ufficiale della GUERRA DEI 12 GIORNI. Durante ogni CESSATE IL FUOCO, l’altra parte rimarrà PACIFICA e RISPETTOSA. Questa è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medio Oriente, ma non l’ha fatto e non lo farà mai!” conclude Trump che in un nuovo post pubblicato nelle ore successive ha annunciato che “il cessate il fuoco è ora in vigore. Vi prego di non violarlo”.

Netanyahu: “Obiettivi raggiunti”

Teheran, dopo l’annuncio di Trump, conferma di aver accettato il cessate il fuoco con Israele, mediato dal Qatar. Dal canto suo Israele ha accettato la proposta del presidente americano così come confermato dal premier Benjamin Netanyahu. Il governo israeliano ha poi annunciato di aver raggiunto “tutti gli obiettivi” della sua guerra contro l’Iran, “la doppia minaccia esistenziale immediata”, quella “in campo nucleare e dei missili balistici”, quest’ultimi quasi del tutto ultimati dall’Iran. “Israele risponderà con forza a qualsiasi violazione del cessate il fuoco”.

Intanto sono salite a sette le vittime israeliane dell’attacco iraniano nel sud del Paese, a poche ore dall’annuncio della tregua.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo