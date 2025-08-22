“Leggere certe notizie fa davvero rabbrividire. Com’è possibile che un’amministrazione comunale arrivi a vietare la vendita di farmaci israeliani nelle farmacie comunali? È un atto che sfiora l’indecenza. Ogni cittadino dev’essere libero di scegliere se acquistare o meno un prodotto, ma un’amministrazione non può fare propaganda sulla pelle dei malati. Una decisione del genere meriterebbe di essere segnalata alle autorità competenti”. Così Pamela Fatighenti, membro della Segreteria nazionale del Partito Liberaldemocratico, in merito alla sospensione, da parte della farmacia comunale di San Gimignano – in provincia di Siena – della vendita di prodotti di aziende israeliane coinvolte nel conflitto in Medio Oriente. Una decisione, come si legge sui media locali, annunciata da una nota emessa da parte dell’amministrazione comunale.

In una nota il Comune di San Gimignano ha annunciato, attraverso la propria Farmacia Comunale, di aderire alla campagna di boicottaggio nei confronti delle aziende israeliane coinvolte nel conflitto in corso in Palestina. La scelta nasce in risposta all’appello promosso dal Forum per la Pace della Val d’Elsa all’interno di una strategia di pressione economica non violenta, che si propone di incidere sui comportamenti delle imprese e, indirettamente, sui governi da esse sostenuti, attraverso il riorientamento delle scelte di consumo.

In particolare – prosegue la nota – la Farmacia Comunale di San Gimignano si impegnerà a sostituire, laddove possibile, i prodotti farmaceutici realizzati da aziende israeliane con equivalenti di altre marche, mantenendo invariata la qualità del servizio e la disponibilità dei medicinali ai cittadini. Il provvedimento intende anche richiamare l’attenzione sulla grave emergenza umanitaria che colpisce la popolazione civile di Gaza, privata di beni essenziali come farmaci, acqua e cibo. Con questo atto l’amministrazione comunale ribadisce il proprio sostegno a forme di cooperazione pacifica e il proprio impegno a promuovere azioni coerenti con i principi di responsabilità sociale e solidarietà internazionale.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo