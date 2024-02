Sono passati 15 anni dalla loro prima partecipazione a Sanremo. Oggi i Gemelli Diversi saliranno di nuovo sul palco dell’Ariston per il Festival, nella serata cover e duetti. Canteranno insieme a Mr Rain, in gara con Due Altalene, la loro famosa hit Mary.

Chi sono i Gemelli Diversi

I Gemelli Diversi sono un gruppo che ha segnato gli anni 2000 in Italia con il loro rap. La loro formazione nasce da un’unione di due gruppi, o crew, già attivi: la Cricca, con Thema (Emanuele Busnaghie) THG (Alessandro Merli, oggi conosciuto come Takagi), e i Rima nel Cuore, composti da Grido (Paolo Aleotti) e Strano (Francesco Stranges).

Il 1998 è l’anno del loro debutto Gemelli DiVersi, preceduto dal singolo Un attimo ancora, una rivisitazione hip hop del brano dei Pooh. Cominciano ad aprire i concerti degli Articolo 31. Il grande successo arriva nel 2002, con l’album Fuego in cui compare Mary. La canzone rimane otto mesi ai vertici delle classifiche. Da lì in poi sono tanti i successi: Tu No, Tu Corri, Fotoricordo.

Gemelli Diversi, perché sono in due

Dai quattro membri originari, i Gemelli Diversi sono rimasti in due: Strano e Thema. La divisione avviene nel novembre 2013. Grido, che è il fratello di J-Ax, ha abbandonato il collettivo per divergenze puramente musicali, ed è entrato nell’etichetta discografica Newtopia, proprio del fratello e di Fedez. È sposato con la modella Jill Nizzotti. THG, invece, ha lavorato da solista per un certo periodo, poi si è unito a Ketra, formando il duo oggi noto per aver prodotto hit per Rocco Hunt, Baby K, Fedez, Marracash, Tommaso Paradiso, Jovanotti e molti altri. L’ultima canzone del duo è Marrakech, pubblicata nel giugno 2022.

La canzone Mary con Mr Rain: perché la scelta

“Ho scelto la canzone “Mary” innanzitutto perché è un bellissimo pezzo, senza tempo: era bello quando è stato scritto e continua ad esserlo anche dopo più di 20 anni dalla sua uscita. È una di quelle canzoni che fanno parte del panorama musicale italiano, tutti la conoscono e la cantano. Ho fortemente voluto portare questa canzone nella serata delle cover, soprattutto per il tema che tratta, perché purtroppo la violenza sulle donne resta un argomento ancora troppo attuale di cui non si parla mai abbastanza e il palco dell’Ariston mi sembrava il luogo giusto dal quale sensibilizzare più persone possibili su un comportamento inaccettabile che va condannato in ogni modo e in ogni sede”, ha spiegato Mr Rain in vista di Sanremo.

Le Farfalle azzurre, ginnaste a Sanremo

Sul palco del teatro Ariston, mentre i Gemelli Diversi e Mr Rain canteranno Mary ci saranno anche le ginnaste della Squadra Nazionale di Ritmica. Le Farfalle Azzure, vincitrici del bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021, sono le aviere dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, e l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Alessia Russo.

Luca Sebastiani